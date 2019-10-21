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КГБ раскрыл коррупционную схему в алкогольной отрасли
Источник материала: Партизан
КГБ раскрыл коррупционную схему в алкогольной отрасли, а в пресс-службе правительства сообщили об освобождении от занимаемых должностей председателя концерна «Белгоспищепром» Александра Забелло и гендиректора «Минск Кристалл Групп» Станислава Иодиса.
Ранее об отставке Забелло сообщали источники, хотя летом ему прочили пост посла Беларуси в Казахстане.
В правительстве
Подробности дела сообщили на телеканале «Беларусь 1». Семь уголовных дел возбуждены за получение взятки, и одно — за дачу взятки. Четыре фигуранта находятся под стражей.
«В поле зрения оперативников попали два бизнесмена, которые лоббировали за взятки интересы своих коммерческих компаний. За денежное вознаграждение решали задачи поставок препаратов, ингредиентов и обслуживания оборудования. Должностные лица предприятий алкогольной промышленности в Минской и Витебской областях получали за содействие от 500 до 15 тысяч долларов в зависимости от суммы контракта», — рассказали в сюжете.
Отмечается, что фигуранты признались в содеянном и сотрудничают со следствием.
Напомним, в сентябре правоохранительные органы заинтересовались топ-менеджерами алкогольных заводов. В частности, речь шла о главном инженере управляющей компании «Минск Кристалл Групп» Александре Жарине, руководителе «Витебского ликеро-водочного завода «Придвинье» Михаиле Василевском и директоре чашникского спиртзавода «Чистый исток 1872» Дмитрии Несмирном. Информации о двух первых уже нет на сайтах предприятий. Любопытно, что Жарин входил в комиссию «Минск Кристалл Групп» по противодействию коррупции и возглавлял конкурсную комиссию по проведению закупок оборудования, свидетельствует отчетность компании.
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КГБ раскрыл коррупционную схему в алкогольной отрасли, а в пресс-службе правительства сообщили об освобождении от занимаемых должностей председателя концерна...
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