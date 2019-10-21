КГБ раскрыл коррупционную схему в алкогольной отрасли

Ранее об отставке Забелло сообщали источники, хотя летом ему прочили пост посла Беларуси в Казахстане.





TUT.BY рассказали и о других увольнениях на предприятиях концернов «Белгоспищепром» и «Белнефтехим». Из-за выявленных фактов коррупционной деятельности в ОАО «Минск Кристалл», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», ОАО «Пинский винодельческий завод» и ОАО «Химремонт» по различным основаниям уволены семь руководителей разных уровней. В правительстверассказали и о других увольнениях на предприятиях концернов «Белгоспищепром» и «Белнефтехим». Из-за выявленных фактов коррупционной деятельности в ОАО «Минск Кристалл», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», ОАО «Пинский винодельческий завод» и ОАО «Химремонт» по различным основаниям уволены семь руководителей разных уровней.









Подробности дела сообщили на телеканале «Беларусь 1». Семь уголовных дел возбуждены за получение взятки, и одно — за дачу взятки. Четыре фигуранта находятся под стражей.





«В поле зрения оперативников попали два бизнесмена, которые лоббировали за взятки интересы своих коммерческих компаний. За денежное вознаграждение решали задачи поставок препаратов, ингредиентов и обслуживания оборудования. Должностные лица предприятий алкогольной промышленности в Минской и Витебской областях получали за содействие от 500 до 15 тысяч долларов в зависимости от суммы контракта», — рассказали в сюжете.