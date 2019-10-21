ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовное дело в отношении активистки движения "Матери 328" закрыли

22.10.2019 18:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следователи закрыли уголовное дело в отношении участницы движения "Матери 328" Марины Мацулевич.

Её подозревали в оскорблении прокурора в одном из постов на своей страничке в Фейсбуке, пишет TUT.by. Расследование длилось пять месяцев, после чего следователи решили, что в действиях женщины нет состава преступления.

Марина Мацулевич — одна из активисток движения "Матери 328". Это движение борется за смягчение наказания для людей, осуждённых за оборот наркотиков. Её сын осуждён на 13 лет.

Мацулевич ещё до суда жаловалась в различные инстанции о нарушениях закона при расследовании. О своих претензиях она пишет в соцсетях.


В мае к ней пришли с обыском и сообщили, что в отношении неё завели уголовное дело за оскорбление прокурора в записи в Фейсбуке. Только 18 октября с Мацулевич сняли подозрения "за отсутствием в её действиях состава преступления".

В комментарии TUT.by женщина пояснила: "Прокурорам не понравился один из моих постов, но вместо того, чтобы выяснить мои претензии, один из них, сотрудник Генпрокуратуры Семёнов, принял сообщение за оскорбление". В ответ она написала встречную жалобу и потребовала начать дело по поводу преследования за критику. По словам женщины, эксперты обнаружили, что она использовала общеупоребительную лексику, а оскорблений прокурора нет.

Вместе с тем, Мацулевич подозревает, что её страницу в соцсети могли взломать. По её словам, она опознала не все выражения из предъявленных постов.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи закрыли уголовное дело в отношении участницы движения "Матери 328" Марины Мацулевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
Танко-БелАЗ выставлен на продажу на Куфар Авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика