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Румас похвастался успехами Беларуси в IT
Источник материала: Партизан
Премьер заявил, что утечка мозгов, которая раньше казалась катастрофой, сегодня не является тотальной проблемой в этой сфере.
— К нам стали возвращаться многие из тех, кто уехал раньше. А выпускники с IT-специальностью практически полностью остаются в стране. Беларусь успешно справляется с проблемой оттока кадров из IT-сферы, — приводит
Премьер-министр озвучил идею о создании специального венчурного фонда в рамках ЕАЭС.
— В наших странах рождается масса интересных стартапов и компаний, которые, получая финансирование в США и ЕС, затем меняют прописку. Почему бы нам совместно не инвестировать в перспективные разработки друг друга? — предложил Сергей Румас.
Он добавил, что к такому фонду могли бы присоединиться и другие страны, не входящие в ЕАЭС, но имеющие тесные связи с союзом.
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Премьер заявил, что утечка мозгов, которая раньше казалась катастрофой, сегодня не является тотальной проблемой в этой сфере.
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