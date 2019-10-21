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Еврокомиссия официально рекомендовала принять Хорватию в Шенгенскую зону

22.10.2019 18:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейская комиссия официально рекомендовала присоединить Хорватию к числу стран-членов Шенгенской зоны.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ЕК.

Еврокомиссия считает, что по результатам процесса шенгенской оценки, начатого в 2016 году, Хорватия приняла меры для обеспечения выполнения условий для полного применения шенгенских правил и стандартов.

Отмечается, что Хорватии нужно будет продолжать работать над выполнением всех текущих действий, в частности управлением ее внешними границами, чтобы обеспечить выполнение этих условий и в дальнейшем.

Комиссия также сегодня подтвердила, что Хорватия продолжает выполнять обязательства, связанные с шенгенскими правилами, которые она взяла на себя в рамках переговоров о присоединении.


"Я благодарен Хорватии за ее усилия и настойчивость выполнить все необходимые условия для присоединения к Шенгену. Только благодаря объединению мы можем обеспечить сильную Шенгенскую зону. Совместное достижения Шенгена должно быть нашей общей целью. Вот почему я верю, что государства-члены будет предпринимать правильные шаги для того, чтобы Хорватия вскоре стала полноправным членом Шенгена", - сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Еврокомиссия предложила Совету ЕС обсудить эту рекомендацию с целью интеграции Хорватии в Шенгенскую зону в соответствии с Актом о присоединении 2011 года.

Шенгенская зона - самая большая зона свободных путешествий в мире, включает пока 22 страны ЕС (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения), а также четыре ассоциированные страны, не входящие в ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).
 
 
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Европейская комиссия официально рекомендовала присоединить Хорватию к числу стран-членов Шенгенской зоны.
 
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