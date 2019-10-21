ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Польше рассчитывают создать танк нового поколения. Каким он может быть

22.10.2019 20:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Польша давно проявляет интерес к европейской программе создания современного танка Main Ground Combat System (MGCS). Однако сейчас будущее этой программы под вопросом, и поляки должны решить проблему модернизации танковых войск, пишет defence24.pl.


Фото: wikipedia.org

Проект Main Ground Combat System был инициирован Германией и Францией. После окончания разработки машина нового поколения должна заменить и «Леопард-2» и «Леклерк». С 2016 года Польша ведет переговоры об участии в этой программе, одновременно рассматривая возможность разработки своего танка нового поколения Wilk («Волк»).

Однако, по последним сведениям, новый европейский танк будет закончен и начнет поступать в войска не раньше, чем через 20 лет. Пока немцы и французы довольствуются модернизацией имеющихся машин.

Польша, со своей стороны, находится в другой ситуации, чем Франция и Германия. У Варшавы намного больше танков, но они более старые. 550 из 800 машин составляют Т-72 и их польская версия PT-91. Поэтому программа Wilk получит приоритет перед участием в европейских проектах.

В стране есть мощная производственная база, включая завод Bumar-Łabędy, способный производить и модернизировать ОБТ, и другие предприятия. Он уже имеет опыт модернизации и Т-72, и немецких Leopard2A4. Программа по созданию нового танка может загрузить этот и другие заводы, и она же станет последним шансом для оборонной промышленности сохранить свои мощности и как следствие — способность разрабатывать танки. Однако, если вовремя не озаботиться новой машиной сейчас, наработки будут безвозвратно утеряны — двадцать лет промышленность ждать не сможет.

Альтернативой проекту MGCS может стать приобретение технологий производства другого танка — такого как Leopard 2A7 или корейский K-2. Компания Hyundai Rotem совместно с H. Cegielski-Poznań уже продвигает на польском рынке танк K-2PL, адаптированный к специфическим требованиям Польских вооруженных сил и с использованием польских комплектующих.

Другим вариантом предложил вице-президент польской оружейной компании PGZ Себастьян Хвалек. Он полагает, что оптимальным вариантом стало бы производство танка на основе уже имеющихся машин, но с максимальной долей польских комплектующих и наработок.

Производство собственного танка важно по финансовым соображениям — стоимость программы Wilk оценивается в десятки миллиардов евро, если речь идет о зарубежных машинах. Один Leopard 2A7 стоит 13−15 миллионов евро, то есть 550 танков, нужных для замены Т-72 и PT-91, будут стоить уже 7−8 миллиардов евро. Дорого будет стоить и их эксплуатация.

На сегодняшний день программы Wilk и MGCS находятся на начальной стадии, и многое может измениться. Так, возможен вариант разработки нового танка совместно с итальянцами, которые хотят себе новую машину на смену C-1 Ariete.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новинка может иметь немецкие, корейские и даже итальянские корни.
 
Новости дня
Новости разные
 
Илон Маск вышел в сеть через спутниковый интернет Starlink
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика