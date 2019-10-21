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Хоккейное минское «Динамо» пополнилось еще одним североамериканским игроком

22.10.2019 18:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Хоккейное минское «Динамо» пополнилось еще одним североамериканским игроком
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Руководство минского «Динамо» подтвердило подписание одностороннего контракта до конца сезона с канадским хоккеистом Райаном Спунером. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Хоккейное минское «Динамо» пополнилось еще одним североамериканским игроком КХЛ: минское «Динамо» проиграло пятый раз подряд

Сообщается, что спортсмен начинал свою карьеру в Ottawa Senators Minor Midget AAA, откуда затем перебрался в Peterborough Petes. Хоккеист вызывался в юниорскую сборную Канады, за которую сыграл 6 матчей на чемпионате мира, забросив две шайбы.

На драфте НХЛ Райана Спунера задрафтовал «Бостон Брюинз», за который он впервые сыграл в сезоне 2012/13. Через три года хоккеист окончательно закрепился в составе «Бостона». В общей сложности канадец провел в НХЛ 325 матчей, в которых набрал 167 очков (48+119). В Американской хоккейной лиге Райан Спунер сыграл 157 матчей, набрав 142 очка (41+101).

Нынешний сезон хоккеист начинал в швейцарском «Лугано», за который сыграл три матча.

 
Теги: Минск
 
 
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Контракт подписан с канадским хоккеистом Райаном Спунером.
 
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