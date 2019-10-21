Хоккейное минское «Динамо» пополнилось еще одним североамериканским игроком

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Руководство минского «Динамо» подтвердило подписание одностороннего контракта до конца сезона с канадским хоккеистом Райаном Спунером. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Сообщается, что спортсмен начинал свою карьеру в Ottawa Senators Minor Midget AAA, откуда затем перебрался в Peterborough Petes. Хоккеист вызывался в юниорскую сборную Канады, за которую сыграл 6 матчей на чемпионате мира, забросив две шайбы.

На драфте НХЛ Райана Спунера задрафтовал «Бостон Брюинз», за который он впервые сыграл в сезоне 2012/13. Через три года хоккеист окончательно закрепился в составе «Бостона». В общей сложности канадец провел в НХЛ 325 матчей, в которых набрал 167 очков (48+119). В Американской хоккейной лиге Райан Спунер сыграл 157 матчей, набрав 142 очка (41+101).

Нынешний сезон хоккеист начинал в швейцарском «Лугано», за который сыграл три матча.