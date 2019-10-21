В Минтруда рассказали, почему пенсионеры не могут переобучиться через центры занятости

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси сейчас работает около 600 тысяч пенсионеров. Об этом сегодня сообщил во время онлайн-конференции начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун. Для сравнения: на начало этого года в стране было 638 тысяч работающих пенсионеров, а 2016-го — 651 тысяча. В Минтруда пояснили, могут ли пенсионеры переобучиться через службу занятости и получить другую профессию.

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Мы все знаем, какая в стране сложилась демографическая ситуация: Беларусь стареет. А рынок труда нуждается в квалифицированных работниках. Поэтому сегодня законодательством не установлено никаких ограничений, и рынок труда заинтересован, чтобы люди старших возрастов не покидали его, — отметил Олег Токун. — Такая политика будет реализовываться и в дальнейшем.

Сейчас службы занятости предоставляют некоторым белорусам пройти бесплатное обучение и получить новую востребованную на рынке труда специальность. Могут ли такой возможностью воспользоваться пенсионеры?

— Вопрос заключается в том, кого мы имеем в виду, когда говорим о пенсионерах. Если человеку назначена пенсия и он ее получает, то в этом случае гражданин не может зарегистрироваться в качестве безработного и не имеет права на переобучение, — поясняет Олег Токун. — Если мы говорим о людях, которые достигли пенсионного возраста, но не получают пенсию, то можем их зарегистрировать безработными и направить на курсы. Хочу сказать, что в последнее время граждане старших возрастов все более интенсивно выражают желание получить новую профессию.

Ректор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников Минтруда Олег Лисейчиков добавил, что, по исследованиям 2016−2017 годов, в группах по обучению предпринимательской деятельности 26% людей были старше 45 лет.

— Как показывают практика и исследования зарубежных ученых, именно эта категория и удерживается на рынке труда в части организации собственного дела, — сказал Олег Лисейчиков.