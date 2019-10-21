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В Минске трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

22.10.2019 19:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вечером 21 октября. По информации Следственного комитета, 3-летний ребенок залез на диван, затем добрался до подоконника и самостоятельно открыл окно с незаблокированным запорным устройством.

В Минске трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки В Бобруйске двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

Мальчик не удержался и выпал из окна четвертого этажа. Его мама и бабушка в этот момент отвлеклись и были в другой комнате.

В результате происшествия ребенок остался жив. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован. К счастью, сейчас его жизни ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка.

 
 
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К счастью, мальчик остался жив, его жизни ничего не угрожает.
 
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