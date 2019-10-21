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В пункте пропуска «Каменный Лог» у россиянина изъяли антикварные вещи

22.10.2019 19:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В пункте пропуска «Каменный Лог» у россиянина изъяли антикварные вещи
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный Лог» на литовско-белорусской границе 21 октября. При осмотре автомобиля гражданина России пограничный наряд обнаружил драгоценности и антиквариат.

В пункте пропуска «Каменный Лог» у россиянина изъяли антикварные вещи У белоруски на польской границе забрали BMW X5

По информации Госпогранкомитета, мужчина решил не декларировать антикварные кольцо, карманные часы, будильник, а также столовую утварь и выбрал «зеленый коридор». Все эти предметы были спрятаны в перчаточном ящике, дверных нишах, полках водительской кабины и в багажнике. По предварительной оценке, ложки и будильник выполнены из золота, а кольцо инкрустировано бриллиантом.

Обнаруженные изделия изъяты и переданы сотрудникам Гродненской региональной таможни для проведения экспертизы и оценки их стоимости.

 
 
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Мужчина хотел ввезти в Беларусь незадекларированные драгоценности и антиквариат.
 
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