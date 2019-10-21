В Беларуси резко сокращается число работающих пенсионеров

В Беларуси в данный момент продолжают работать около 600 тыс. пенсионеров, пишет TUT.by . При этом на начало 2019 года в стране было 638 тыс. работающих пенсионеров, а в начале 2016-го – 651 тыс. Об этом рассказал начальник управления политики занятости Минтруда Олег ТОКУН.

«Мы все знаем, какая в стране сложилась демографическая ситуация: Беларусь стареет. А рынок труда нуждается в квалифицированных работниках. Поэтому сегодня законодательством не установлено никаких ограничений, и рынок труда заинтересован, чтобы люди старших возрастов не покидали его. Такая политика будет реализовываться и в дальнейшем», – отметил специалист.

Олег Токун также отметил, что сейчас службы занятости предоставляют некоторым белорусам пройти бесплатное обучение и получить новую востребованную на рынке труда специальность. В некоторых случаях этой возможностью могут воспользоваться и люди пенсионного возраста.

«Вопрос заключается в том, кого мы имеем в виду, когда говорим о пенсионерах. Если человеку назначена пенсия и он ее получает, то в этом случае гражданин не может зарегистрироваться в качестве безработного и не имеет права на переобучение. Если мы говорим о людях, которые достигли пенсионного возраста, но не получают пенсию, то можем их зарегистрировать безработными и направить на курсы», – пояснил представитель Минтруда.