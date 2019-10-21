ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Геннадий Лаптев завоевал «серебро» на молодежном ЧЕ по тяжелой атлетике

22.10.2019 20:09 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Геннадий Лаптев завоевал «серебро» на молодежном ЧЕ по тяжелой атлетике
Фото из открытых источников

В Румынии продолжается чемпионат Европы-2019 среди юниоров (U20) и молодежи (U23) по тяжелой атлетике. Белорусский спортсмен Геннадий Лаптев стал «серебряным» призером в весовой категории до 67 кг.

Геннадий Лаптев завоевал «серебро» на молодежном ЧЕ по тяжелой атлетике Белоруска выиграла молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике

В двоеборье (рывок и толчок) белорус показал результат 303 кг (138+165) и занял второе место. Нашего спортсмена опередил лишь итальянец Мирко Занни (145+170).

Напомним, ранее чемпионкой Европы среди молодежи стала белоруска Людмила Псыщаница в весовой категории до 55 кг.

Турнир в Бухаресте продолжится до 27 октября.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Европы среди юниоров (до 20 лет) и молодежи (до 23 лет) проходит в эти дни в Бухаресте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко в переписи населения назвал родным языком белорусский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика