Геннадий Лаптев завоевал «серебро» на молодежном ЧЕ по тяжелой атлетике

Источник материала: Аргументы и факты

В Румынии продолжается чемпионат Европы-2019 среди юниоров (U20) и молодежи (U23) по тяжелой атлетике. Белорусский спортсмен Геннадий Лаптев стал «серебряным» призером в весовой категории до 67 кг.

В двоеборье (рывок и толчок) белорус показал результат 303 кг (138+165) и занял второе место. Нашего спортсмена опередил лишь итальянец Мирко Занни (145+170).

Напомним, ранее чемпионкой Европы среди молодежи стала белоруска Людмила Псыщаница в весовой категории до 55 кг.

Турнир в Бухаресте продолжится до 27 октября.