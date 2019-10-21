Французский баскетболист «Цмокi-Мiнск» рассказал, чем его удивили белорусы

Французский центровой "Цмокi-Мiнск" Александре Гаврилович, побывав в разговорном English Club в одной из минских кофеен, поделился впечатлениями о белорусском народе.





- Мы говорили о том, что белорусы, как бы это сказать, зашоренные, что ли. Такие, знаете, неэмоциональные ребята, которые ходят по улице с покер-фейсом. В США народ улыбается, спрашивает друг у друга, как жизнь. А у вас, как и во всей Восточной Европе, люди ведут себя серьезнее. Думаю, дело в том числе в политической ситуации в стране и строгом режиме. Видно, что вы уважаете закон и боитесь его нарушить.







