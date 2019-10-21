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Лукашенко поручил отреагировать на размещение американских танков в Литве

22.10.2019 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Диктатор приказал госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать план.

Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.

Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает БелТА.

По словам госсекретаря Совбеза, в Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии. При этом местом дислокации выбран полигон Пабраде буквально в 15 км от границы с Беларусью.


«Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего прибыли танковые подразделения.

В любой стране прорабатываются ответные меры. И глава государства поставил задачу Госсекретариату и Министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт. Такие предложения будут отработаны и доложены президенту в начале следующей недели», — заявил Госсекретарь Совбеза.
 
 
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Диктатор приказал госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать план.
 
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