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Лукашенко в переписи населения назвал родным языком белорусский

22.10.2019 20:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко принял участие в переписи населения. Об этом БелТА сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Корреспондент поинтересовался у пресс-секретаря, принял ли Александр Лукашенко участие в переписи и каким образом: сам заполнял анкету или, возможно, запланировано общение с переписчиком.

«О важности этой масштабной акции для дальнейшего развития страны излишне говорить не надо. Поэтому президент, безусловно, не остался от нее в стороне. Участие в переписи глава государства уже принял, еще на прошлой неделе. Заполнил переписные листы и передал их в Белстат», — сказала Наталья Эйсмонт.


Она также ответила на популярный вопрос касательно языковой части. В частности, на каком языке Лукашенко заполнял анкету, и какой обозначил в графе «родной язык». «Здесь все просто: заполнял анкету президент на русском языке, в графе «родной язык» (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский», — сообщила пресс-секретарь. 
 
 
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Александр Лукашенко принял участие в переписи населения. Об этом БелТА сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
 
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