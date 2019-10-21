ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Профсоюз РЭП встал на защиту пенсионера из Минска

22.10.2019 19:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Наниматель не заплатил ему и перестал отвечать на звонки.

22 октября суд Советского района Минска рассмотрел иск минчанина Владимира Гордиенко к ООО «КлинМи», которое задолжало ему 430 рублей. В суде заключено мировое соглашение, согласно которому представитель фирмы обязался вернуть деньги в течение месяца, пишет praca-by.info.

ООО «КлинМи» специализируется на уборке территорий, складов, занимается утилизацией бумаги, стекла, целлофана, его сотрудники сортируют и грузят мусор. Пенсионер Владимир Гордиенко несколько месяцев подрабатывал в этой компании.

— Когда наниматель не выплатил деньги и перестал отвечать на телефон, я обратился в профсоюз РЭП. Оказалось фирма постоянно перерегистрируется, ее было очень трудно отыскать, - рассказал Владимир.

Пенсионер обратился за юридической помощью в минский офис РЭП. Профсоюз пытался разрешить конфликт в досудебном порядке.


В ООО «КлинМи» было направлено заказное письмо с уведомлением, в котором находился акт выполненных работ, однако оно вернулось обратно: заявитель выбыл. Именно после этого юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков составил исковое заявление в суд Советского района Минска. Уже в суде ответчик нашелся.

— В настоящее время договор подряда лучше, чем трудовой договор, потому что срок исковой давности по нему составляет три года, предусмотрена пеня за задержку выплат. И суды с большой долей вероятности удовлетворяют подобные иски, или же можно договориться с ответчиком, - говорит юрист Юрий Беляков. – Правда, в нашем случае усилия вернуть заработанные деньги растянулись на два месяца, пенсионеру придется еще ждать месяц, пока бывший наниматель с ним не рассчитается.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наниматель не заплатил ему и перестал отвечать на звонки.
 
Новости дня
Новости разные
 
В пункте пропуска «Каменный Лог» у россиянина изъяли антикварные вещи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика