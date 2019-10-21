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Александр Лукашенко принял участие в переписи населения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси принял участие в переписи населения.Об этом корреспонденту БелТА сообщила пресс-секретарь главы государства. Наталья Эйсмонт рассказала, что Александр Лукашенко заполнил переписные листы и передал их в Белстат ещё на прошлой неделе и уточнила, что касалось языковых вопросов: «заполнял анкету Президент на русском, в графе «родной язык» (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский», – сообщила пресс-секретарь.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси принял участие в переписи населения.Об этом корреспонденту БелТА сообщила пресс-секретарь главы государства. Наталья...
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