Александр Лукашенко принял участие в переписи населения

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси принял участие в переписи населения.Об этом корреспонденту БелТА сообщила пресс-секретарь главы государства. Наталья Эйсмонт рассказала, что Александр Лукашенко заполнил переписные листы и передал их в Белстат ещё на прошлой неделе и уточнила, что касалось языковых вопросов: «заполнял анкету Президент на русском, в графе «родной язык» (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский», – сообщила пресс-секретарь.