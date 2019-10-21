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Те, кто всегда за кадром. Критерии отбора в элитарную Службу безопасности

22.10.2019 20:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 октября наградил государственными наградами военнослужащих Службы безопасности Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, кто всегда за кадром. Критерии отбора в элитарную Службу безопасности

Статистика. Из лучших сотрудников передовых спецподразделений отбор в СБП проходит только каждый десятый. Высокий интеллект и превосходная физическая подготовка. Метко стрелять и мгновенно реагировать на угрозу – ещё можно научиться. Но ведь надо быть готовым к самопожертвованию.

Те, кто всегда за кадром. Критерии отбора в элитарную Службу безопасности

А вот СБП – компактная, но боеспособная спецслужба. Хотя о наших офицерах ходят легенды. Кто-то спасал жизни сослуживцев, у которых не раскрывались парашюты, кто-то, уходя от столкновения с зазевавшимися водителями, съезжал в кювет. Фактов много. Большинство – не оглашаются. В структуре есть специальное подразделение по борьбе с терроризмом. На счету его сотрудников – десятки успешных задержаний опасных преступников.

Те, кто всегда за кадром. Критерии отбора в элитарную Службу безопасности

Кстати, бодигарды зачастую овеяны ареалом таинственности. Но белорусские телохранители – обычные парни, но с необычными навыками: оперативной психологией, глубокой концентрацией, нестандартным подходом к экстремальным ситуациям.

Александр Лукашенко наградил сотрудников Службы безопасности: «Вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси»

Вот только некоторые требования к кандидатам в СБП.

Те, кто всегда за кадром. Критерии отбора в элитарную Службу безопасности

Самое сложное – работа на массовых мероприятиях. Тысячи людей и десятки видов опасностей: от техногенных до природных. Ещё сложнее работать за рубежом, а ответственнее – принимать руководителей зарубежных стран.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 октября наградил государственными наградами военнослужащих Службы безопасности Президента, сообщили в программе...
 
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