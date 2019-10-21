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Александр Лукашенко наградил сотрудников Службы безопасности: «Вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония по традиции прошла во Дворце Независимости, а вот среди героев этого дня оказались люди, которые в силу своих профессиональных обязанностей обычно остаются в тени. И, как правило, на таких встречах они находятся за кадром.
Речь – о сотрудниках Службы безопасности Президента. Людях, без которых не проходит ни одно мероприятие с участием первого лица государства. Обращаясь к военнослужащим, Президент вспомнил, как четверть века назад, практически с нуля, создавали новую структуру, не имея ни ресурсов, ни опыта. А сегодня – это элитное подразделение высочайшего класса, о чем говорят оценки международных экспертов и не только.
22 октября в зале для вручения государственных наград – те, кто в ответ за безопасность. Служба организована четверть века назад. Сейчас это элитное спецподразделение высочайшего класса. Какие-то традиции переняли от 9-го управления КГБ СССР. Но в основном создана своя суверенная школа телохранителей.
Известно, что многочисленная охрана у президентов США, России, Китая, Турции, королевы Великобритании и премьер-министра Японии. Не только на Бога надеется и Папа Римский, у понтифика самая многочисленная армия телохранителей в мире.
СБП – компактная, но боеспособная спецслужба.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы должны максимально использовать свой интеллектуальный потенциал, просчитывать возможные варианты и действовать на опережение, быть непреодолимой стеной на пути любой угрозы, защищать жизни людей. Выполняя свой профессиональный долг на высочайшем уровне, по факту вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси и, как бы пафосно это ни звучало, являетесь оплотом мира и стабильности в нашем обществе.
Белорусы ценят и уважают всех тех, кто по зову сердца делом всей жизни выбирает самоотверженное служение Отечеству. Очень хочу, чтобы вы были достойны этого доверия! Убежден: слова, размещенные на оборотной стороне Знамени Службы безопасности: «Доўг, Гонар, Айчына» - не просто девиз, а реальный ориентир для каждого из нас.
Сегодня орденами и медалями отмечено семь действующих сотрудников. 11 офицеров получили благодарности от Президента, а два – погоны полковника.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Лица сотрудников службы в светскую хронику попадают только, когда они сами становятся официальными лицами. Самому спортивному министру – во всех смыслах – к цейтноту не привыкать. Закалён службой в СБП.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Белорусский лидер часто совершает рабочие поездки по стране и международные визиты. Будь то в сельскохозяйственных полях, либо на полях саммитов – работа наших офицеров остается незаметной, но эффективной.
Сергей Ковальчук:
Самое сложное – работа на массовых мероприятиях. Тысячи людей и десятки видов опасностей: от техногенных до природных. Ещё сложнее работать за рубежом, а ответственнее – принимать руководителей зарубежных стран.
Например, за организацию охраны лидеров «нормандской четвёрки» белорусские бодигарды получили отличную оценку от иностранных коллег. Действительно, так близко – на расстоянии вытянутой руки – редко какой политик общается с людьми. Поэтому к сотрудникам Службы безопасности у Александра Лукашенко требования особые. Что называется, не только в профессиональном отношении.
Александр Лукашенко:
И даже в сам праздник сотрудники СБП будут на посту – в графике президента очередной официальный визит, а значит, постоянная боевая готовность. И так уже четверть века.
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Александр Лукашенко наградил сотрудников Службы безопасности: «Вы обеспечиваете национальную безопасность Беларуси»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония по традиции прошла...
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