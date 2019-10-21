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«НАТО не способно заморозить милитаризацию». 30 танков и 25 машин боевой пехоты доставят в Литву для участия в учениях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. НАТО готовится к крупномасштабным учениям в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Боевые машины американского батальона прибывают на полигон в Пабраде, который находится в 15 километрах от границы с нашей страной.
В непосредственной близости с Беларусью будет располагаться американская тяжелая техника – это 30 танков и более 20 машин боевой пехоты.
В ближайшие полгода буквально у наших границ литовские и натовские военные проведут большие учения. Такая ситуация вызывает обеспокоенность, и белорусская сторона вынуждена реагировать на ситуацию. Глава государства поручил Госсекретарю Совета безопасности и министру обороны разработать и в самое ближайшее время предоставить план мероприятий по реакции Беларуси на эти действия. Александр Лукашенко не раз обращал внимание на обстановку, которая складывается в регионе, и на то, что вблизи наших границ все чаще группируется военная техника НАТО, а военные сборы приобретают все более глобальный характер.
Такая расстановка сил вряд ли может способствовать продвижению политики добрососедства. При этом надо отметить, что с территории Беларуси не исходит никаких угроз в сфере безопасности. О том, что и в мире в целом, и в восточно-европейском регионе в частности, складывается не лучшая ситуация, наш Президент неоднократно заявлял и с международных трибун. Эта тема звучала и на недавней конференции по европейской безопасности в Минске, и на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В целом, эксперты оценивают такие действия со стороны Североатлантического альянса как дестабилизирующий фактор, который может привести к обострению ситуации в регионе. Не исключают и тот факт, что учения – это предлог для дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения американских ракет в Прибалтике. Такие планы не раз озвучивали из-за океана.
Пётр Петровский, политолог:
Ситуация на белорусско-литовской границе будет находиться на постоянном контроле Президента.
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«НАТО не способно заморозить милитаризацию». 30 танков и 25 машин боевой пехоты доставят в Литву для участия в учениях
Новости Беларуси. НАТО готовится к крупномасштабным учениям в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Боевые машины американского батальона...
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