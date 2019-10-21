ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«НАТО не способно заморозить милитаризацию». 30 танков и 25 машин боевой пехоты доставят в Литву для участия в учениях

22.10.2019 20:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. НАТО готовится к крупномасштабным учениям в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Боевые машины американского батальона прибывают на полигон в Пабраде, который находится в 15 километрах от границы с нашей страной.

В непосредственной близости с Беларусью будет располагаться американская тяжелая техника – это 30 танков и более 20 машин боевой пехоты.

«НАТО не способно заморозить милитаризацию». 30 танков и 25 машин боевой пехоты доставят в Литву для участия в учениях

В ближайшие полгода буквально у наших границ литовские и натовские военные проведут большие учения. Такая ситуация вызывает обеспокоенность, и белорусская сторона вынуждена реагировать на ситуацию. Глава государства поручил Госсекретарю Совета безопасности и министру обороны разработать и в самое ближайшее время предоставить план мероприятий по реакции Беларуси на эти действия. Александр Лукашенко не раз обращал внимание на обстановку, которая складывается в регионе, и на то, что вблизи наших границ все чаще группируется военная техника НАТО, а военные сборы приобретают все более глобальный характер.

«НАТО не способно заморозить милитаризацию». 30 танков и 25 машин боевой пехоты доставят в Литву для участия в учениях

Такая расстановка сил вряд ли может способствовать продвижению политики добрососедства. При этом надо отметить, что с территории Беларуси не исходит никаких угроз в сфере безопасности. О том, что и в мире в целом, и в восточно-европейском регионе в частности, складывается не лучшая ситуация, наш Президент неоднократно заявлял и с международных трибун. Эта тема звучала и на недавней конференции по европейской безопасности в Минске, и на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде.

«НАТО не способно заморозить милитаризацию». 30 танков и 25 машин боевой пехоты доставят в Литву для участия в учениях

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тыс. Это немало. В Польше и странах Балтии. Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем.

«НАТО не способно заморозить милитаризацию». 30 танков и 25 машин боевой пехоты доставят в Литву для участия в учениях

В целом, эксперты оценивают такие действия со стороны Североатлантического альянса как дестабилизирующий фактор, который может привести к обострению ситуации в регионе. Не исключают и тот факт, что учения – это предлог для дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения американских ракет в Прибалтике. Такие планы не раз озвучивали из-за океана.

«НАТО не способно заморозить милитаризацию». 30 танков и 25 машин боевой пехоты доставят в Литву для участия в учениях

Пётр Петровский, политолог:
Мы знаем, насколько трепетно относится к безопасности Президент, насколько адекватная и прямолинейная позиция Республики Беларусь к недопущению милитаризации региона. Данные действия со стороны Североатлантического альянса демонстрируют то, что, к сожалению, НАТО не способно заморозить милитаризацию и проводить более миролюбивую, миротворческую политику. Ставят вопрос о том, что Республика Беларусь и Российская Федерация, как союзница Беларуси, должны производить соответствующие действия для сохранения баланса и боеспособности в собственном регионе.

Ситуация на белорусско-литовской границе будет находиться на постоянном контроле Президента.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Петр Петровский
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. НАТО готовится к крупномасштабным учениям в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Боевые машины американского батальона...
 
Новости дня
Новости разные
 
Французский баскетболист «Цмокi-Мiнск» рассказал, чем его удивили белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика