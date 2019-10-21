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На белорусский рынок могут прийти кубинские фармацевтические компании

22.10.2019 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У кубинской стороны есть интерес в создании совместных проектов в промышленности у себя на родине и прихода на белорусский рынок ряда фармацевтических компаний,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусский рынок могут прийти кубинские фармацевтические компании

Некоторые из них уже обращались напрямую в китайско-белорусский индустриальный парк «Великий Камень». Эта точка и стала первой в официальной программе визита кубинского лидера, сюда он приехал сразу из аэропорта.

Президент Кубы прибыл в Беларусь с официальным визитом

Какие льготы и преференции есть у инвестора? И как за 8 минут решить длительные административные процедуры с помощью уникальной для Беларуси системы «Одна станция» – своеобразного «одного окна»? Когда не инвестор ходит по кабинетам, а чиновники приходят к инвестору в удобное ему время.

На белорусский рынок могут прийти кубинские фармацевтические компании

Евгений Мордосевич, заместитель начальника отдела китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Процедуры, которые делает сама администрация парка, мы делаем максимально быстро. Регистрация компании займёт несколько часов. Чтобы получить право на безвизовый въезд на 180 дней – это занимает 15-20 минут на одного человека. В среднем 200 процедур в месяц осуществляется. Всего за 2019 год осуществлено около 2 тысяч.

На белорусский рынок могут прийти кубинские фармацевтические компании

Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Некоторое время назад кубинская компания интересовалась нашими условиями работы, нашими возможностями. Ни для кого не секрет, что эта страна имеет продвинутые технологии в лечении раковых заболеваний. Такую возможность упускать нельзя.

На белорусский рынок могут прийти кубинские фармацевтические компании

Наш интерес в Карибском регионе – логистика. Удачное географическое расположение острова, особые условия для прихода и работы на рынке инвесторов – это может быть хорошей стартовой площадкой для освоения рынков Северной и Южной Америки. В Беларуси есть как государственные, так и частные компании, заинтересованные в этом.

О совместных проектах говорят обе стороны – это могут быть сферы промышленности, сельского хозяйства и информационных технологий.

Люди в материале: Евгений Мордосевич, Александр Ярошенко
 
 
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