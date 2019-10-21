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На белорусский рынок могут прийти кубинские фармацевтические компании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У кубинской стороны есть интерес в создании совместных проектов в промышленности у себя на родине и прихода на белорусский рынок ряда фармацевтических компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые из них уже обращались напрямую в китайско-белорусский индустриальный парк «Великий Камень». Эта точка и стала первой в официальной программе визита кубинского лидера, сюда он приехал сразу из аэропорта.
Какие льготы и преференции есть у инвестора? И как за 8 минут решить длительные административные процедуры с помощью уникальной для Беларуси системы «Одна станция» – своеобразного «одного окна»? Когда не инвестор ходит по кабинетам, а чиновники приходят к инвестору в удобное ему время.
Евгений Мордосевич, заместитель начальника отдела китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Наш интерес в Карибском регионе – логистика. Удачное географическое расположение острова, особые условия для прихода и работы на рынке инвесторов – это может быть хорошей стартовой площадкой для освоения рынков Северной и Южной Америки. В Беларуси есть как государственные, так и частные компании, заинтересованные в этом.
О совместных проектах говорят обе стороны – это могут быть сферы промышленности, сельского хозяйства и информационных технологий.
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Новости Беларуси. У кубинской стороны есть интерес в создании совместных проектов в промышленности у себя на родине и прихода на белорусский рынок ряда...
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