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Представители УВКБ ООН и Мелитина Станюта встретились с семьями беженцев в Бресте

22.10.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси (УВКБ) Жан-Ив Бушарди и гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Мелитина Станюта встретились в Бресте с семьями беженцев. Общались неформально. Говорили в том числе и о проблемах переселенцев в Беларуси, которые сегодня нужно решать.

Представители УВКБ ООН и Мелитина Станюта встретились с семьями беженцев в Бресте

Алена Бакет с детьми

Алена Бакет, в прошлом юрист, вспоминает, как война разделила жизнь их семьи на две половины:

— В 2014 году, когда начались обстрелы, я, муж и 11-летний сын Илья две недели просидели в бомбоубежище. Покидали Луганск в поезде под минометными обстрелами. Страшно было…

Представители УВКБ ООН и Мелитина Станюта встретились с семьями беженцев в Бресте

А потом был переезд сначала в Киев, оттуда — в Беларусь. Отдышались в Минске. Оттуда уже наши органы по гражданству и миграции отправили семью в Брест. Через три недели Алена и ее семья получили дополнительную защиту. Сначала жили в гостинице, потом — в общежитии по месту работы супруга. В Беларуси у них родилось еще двое детей, сын Лев и дочка Злата. Глядя на счастливых детей и маму, трудно представить, что они пережили.

Представители УВКБ ООН и Мелитина Станюта встретились с семьями беженцев в Бресте

Представители УВКБ ООН и Мелитина Станюта встретились с семьями беженцев в Бресте

В Брестской области живет свыше ста украинцев, получивших временную защиту. И такой статус наша страна предоставляет всем, кому на родине грозит реальная опасность. Жан-Ив Бушарди озвучил цифры:

Представители УВКБ ООН и Мелитина Станюта встретились с семьями беженцев в Бресте

— С допзащитой в регионе проживает более 200 иностранных граждан, а в целом в Беларуси — 2250. Статус беженца получили 310 мигрантов, десять из них — в Бресте. Тенденция, впрочем, идет к снижению. Оказать помощь, в том числе и по трудоустройству, — одна из задач УВКБ ООН.

Мелитина Станюта — друг УВКБ ООН. Она не только пообщалась с семьями переселенцев, но и встретилась с брестскими студентами:

Представители УВКБ ООН и Мелитина Станюта встретились с семьями беженцев в Бресте

— Моя миссия — рассказать обществу о том, что у нас в стране есть беженцы. Студентам расскажу о том, что такие люди есть, и каждый может для них что-то сделать. Например, зайти на сайт УВКБ ООН и подписать петицию о том, чтобы людей без гражданства стало меньше. Лично для меня это возможность после ухода из спорта приносить пользу стране и миру.

Представители УВКБ ООН и Мелитина Станюта встретились с семьями беженцев в Бресте

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси (УВКБ) Жан-Ив Бушарди и гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы,...
 
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