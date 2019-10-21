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На Кирова хаос - водители ругаются, выясняя, кто как должен ехать, а кто не смотрит на знаки

22.10.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Забавно, но далеко не все смотрят на знаки, а те кто смотрит - получают в свой адрес порцию "комплиментов" от тех, кто привык за годы жизни к другому положению дел.

На Кирова хаос - водители ругаются, выясняя, кто как должен ехать, а кто не смотрит на знаки

Вечером на участке ул. Кирова от Пушкинской до Мицкевича почти что беспорядки - часть водителей уже привыкает к новому направлению, а часть ездит как и раньше. Свою долю вносят припаркованные как обычно вдоль дороги автомобили.

На Кирова хаос - водители ругаются, выясняя, кто как должен ехать, а кто не смотрит на знаки

Получается - тот кто сейчас едет в направлении Пушкинской должен как бы уступить тем, кто едет по свободной полосе как раньше, в сторону Мицкевича (что уже запрещено знаками). Потому что справа у него автомобили, и надо ехать по левой. А оттуда навстречу едут те, кто не видит знаки и не читает интернеты. Вот вам и конфликт! Маты, ругань, доказывания, чего там только не было. Коротенькое видео - это уже когда все более-менее успокоились.

Наверное, придётся ещё долго привыкать к этим изменениям. А что будет, когда Менжинского тоже сделают односторонней? Об этом пока не говорили, только задумывались, но судя по всему к этому идёт.

На Кирова хаос - водители ругаются, выясняя, кто как должен ехать, а кто не смотрит на знаки

Вероятно, посчитали, что одна ул. Горького не справится с потоком (а там ведь ещё и школа), поэтому и изменили направление на этом участке Кирова. А вообще, могли бы здесь сделать двустороннее, немного расширив улицу, хватило бы и для проезда, и для парковки. Сейчас ведь по Менжинского ездят туда-сюда и там тоже паркуются вдоль дороги, и ничего. Напомним, проблема ул. Менжинского в выезда на Пушкинскую налево - там это проблематично сделать. Мешает светофор.

На Кирова хаос - водители ругаются, выясняя, кто как должен ехать, а кто не смотрит на знаки

Убрать его нельзя, так как рядом учебное учреждение. Вот так одно решение породило за собой кучу проблем... Теперь Пушкинская-Менжинского "гиблое место" для водителей в час пик, его стараются объехать кто только как может. Зато детишки переходят в безопасности.

 
 
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  Забавно, но далеко не все смотрят на знаки, а те кто смотрит - получают в свой адрес порцию "комплиментов" от тех, кто привык за годы жизни к другому положению дел. ...
 
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