На Кирова хаос - водители ругаются, выясняя, кто как должен ехать, а кто не смотрит на знаки

Источник материала: Виртуальный Брест

Забавно, но далеко не все смотрят на знаки, а те кто смотрит - получают в свой адрес порцию "комплиментов" от тех, кто привык за годы жизни к другому положению дел.





Вечером на участке ул. Кирова от Пушкинской до Мицкевича почти что беспорядки - часть водителей уже привыкает к новому направлению , а часть ездит как и раньше. Свою долю вносят припаркованные как обычно вдоль дороги автомобили.





Получается - тот кто сейчас едет в направлении Пушкинской должен как бы уступить тем, кто едет по свободной полосе как раньше, в сторону Мицкевича (что уже запрещено знаками). Потому что справа у него автомобили, и надо ехать по левой. А оттуда навстречу едут те, кто не видит знаки и не читает интернеты. Вот вам и конфликт! Маты, ругань, доказывания, чего там только не было. Коротенькое видео - это уже когда все более-менее успокоились.

Наверное, придётся ещё долго привыкать к этим изменениям. А что будет, когда Менжинского тоже сделают односторонней ? Об этом пока не говорили, только задумывались, но судя по всему к этому идёт.





Вероятно, посчитали, что одна ул. Горького не справится с потоком (а там ведь ещё и школа), поэтому и изменили направление на этом участке Кирова. А вообще, могли бы здесь сделать двустороннее, немного расширив улицу, хватило бы и для проезда, и для парковки. Сейчас ведь по Менжинского ездят туда-сюда и там тоже паркуются вдоль дороги, и ничего. Напомним, проблема ул. Менжинского в выезда на Пушкинскую налево - там это проблематично сделать. Мешает светофор.





Убрать его нельзя, так как рядом учебное учреждение. Вот так одно решение породило за собой кучу проблем... Теперь Пушкинская-Менжинского "гиблое место" для водителей в час пик, его стараются объехать кто только как может. Зато детишки переходят в безопасности.