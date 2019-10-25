В Червенском районе мужчина погиб на пожаре в своём доме

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Червенском районе при пожаре погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Возгорание произошло в деревне Островы – горел одноэтажный дачный дом. Сотрудники МЧС быстро потушили пламя, но хозяина, который находился в помещении, спасти не удалось. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.



