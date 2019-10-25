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В Червенском районе мужчина погиб на пожаре в своём доме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Червенском районе при пожаре погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание произошло в деревне Островы – горел одноэтажный дачный дом. Сотрудники МЧС быстро потушили пламя, но хозяина, который находился в помещении, спасти не удалось. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.
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Новости Беларуси. В Червенском районе при пожаре погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в деревне Островы – горел...
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