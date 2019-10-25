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В Червенском районе мужчина погиб на пожаре в своём доме

25.10.2019 18:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Червенском районе при пожаре погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Червенском районе мужчина погиб на пожаре в своём доме

Возгорание произошло в деревне Островы – горел одноэтажный дачный дом. Сотрудники МЧС быстро потушили пламя, но хозяина, который находился в помещении, спасти не удалось. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.

В Червенском районе мужчина погиб на пожаре в своём доме

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Новости Беларуси. В Червенском районе при пожаре погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в деревне Островы – горел...
 
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