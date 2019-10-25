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Трансфер из Национального аэропорта в Минск подорожает на 10 рублей

25.10.2019 18:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Трансфер из Национального аэропорта в Минск подорожает на 10 рублей
Фото из открытых источников

Как стало известно, с 1 ноября 2019 года цена на услугу «Трансфер» из Национального аэропорта «Минск» непосредственно в город увеличится на 10 рублей. Стоимость составит 40 рублей, сообщается на сайте аэропорта.

Трансфер из Национального аэропорта в Минск подорожает на 10 рублей Из самолета в город. Как добраться из аэропорта в Минск?

Единый тариф будет действовать на любой легковой автомобиль из аэропорта в любую точку Минска. При этом стоимость поездки до столицы на микроавтобусе Peugeot Boxer на 17 посадочных мест не изменится (120 рублей).

Тариф для пассажиров с детьми в возрасте до 2 лет также увеличится на 10 рублей и составит 35 рублей. Для ветеранов ВОВ, инвалидов по зрению I группы, детей-инвалидов I группы, инвалидов-колясочников и их сопровождающих трансфер останется бесплатным.

 
Теги: Минск
 
 
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