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Минское «Динамо» сыграет дома с рижскими одноклубниками. Онлайн

25.10.2019 18:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо», потерпевшее шесть поражений подряд, постарается прервать серию неудач в матче против рижских одноклубников.

Сегодня первый матч за «зубров» проведет звездный форвард Райан Спунер, перешедший в «Динамо» из швейцарского «Лугано». Возможно, ему удастся заменить травмированного Тему Пулккинена.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается рижан, то за них не сможет сыграть основной вратарь Андрей Макаров, но и чех Александр Салак постепенно набирает форму, благодаря которой он является одним из лучших голкиперов КХЛ последних пяти лет.

Интриги матчу добавляет тот факт, что на данный момент минское «Динамо» занимает предпоследнее не только на Западе, но и во всей лиги. И опережают «зубры» как раз рижское «Динамо».

«Динамо» Минск: Энрот (Толопило); Ерёменко — Граньяни (А) — Шор — Спунер — Принс; Евенко — Готовец (К) — Демков — Паре — А. Костицын (А); Знахаренко — Мартынов — Степанов — Павлович — Ковыршин; Денисов — Крыскин — Когалев — Дадонов — Китаров.

«Динамо» Рига: Салак (Третьяк); Алишаускас — Бартулис — Дарзиньш (К) — Редлихс — Макмиллан (А); Мамчицс — Маршалл — Эштон — Мейя — Берзиньш; Берглунд — Сотниекс (А) — Джериньш — Павлов — Липсбергс; Балинскис — Трасташенков — Маренис — Гиллис — Батня.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча минчан. Коэффициент на победу хозяев — 1,51, рижан — 2,81.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.30.

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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо», потерпевшее шесть поражений подряд, постарается прервать серию неудач в матче против рижских одноклубников.
 
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