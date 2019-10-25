В Макгрегора бросили бутылку с желтой жидкостью

Источник материала: Tut.by

Скандал с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора продолжает набирать обороты. Сегодня, 25 октября, ирландец вновь предстал на официальном мероприятии перед журналистами в Москве.



Reuters

В ходе пресс-конференции из толпы в Конора была брошена бутылка, но цели она не достигла. При этом были слышны крики «трус» на английском языке. Макгрегор ответил жестко, приказав обидчику заткнуться.

Напомним, вчера, 24 октября, Макгрегор на пресс-конференции в Москве оскорбил представителей Дагестана. Те в свою очередь не стали терпеть обиду и собрались возле гостиницы, в которой остановился экс-чемпион. В настоящий момент отель взят под усиленную охрану. Ожидается, что ирландец покинет Москву сегодня.