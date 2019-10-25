Минприроды: сжигая отходы и листву, мы наносим вред природе и своему здоровью!

Источник материала: Виртуальный Брест

В Минприроды и его территориальные органы участились обращения граждан с жалобами на качество атмосферного воздуха в связи с повсеместным сжиганием опавшей листвы и других растительных отходов во время уборки приусадебных участков.





Важно помнить, что сжигая отходы, мы наносим вред природе и своему здоровью.

Листья деревьев, очищая воздух, накапливают различные загрязняющие вещества, в том числе тяжелые металлы, которые при сжигании листвы повторно попадают в атмосферу.

При сжигании растительных отходов нередко в костер попадают пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, отходы упаковки, в результате чего происходит загрязнение атмосферного воздуха различными токсичными, в том числе канцерогенными, веществами.

Дым, образующийся при таком сжигании особенно опасен для детей, людей с заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания. Иногда безобидная попытка избавиться от мусора приводит к пожарам, порче имущества и гибели людей.

В целях сохранения качества окружающей среды, благополучия и здоровья населения Минприроды рекомендует применять различные методы утилизации сухой листвы и растительных остатков, и производить их сжигание только в случаях необходимости, например, когда имеется угроза заражения здоровых растений листвой больных деревьев.

Сезонные органические отходы принесут пользу, если из них изготовить компост. Сырые листья, смешанные с зелёной травой, улучшают структуру грунта, защищают его от пересыхания. Это обусловлено тем, что переработка органических отходов придаёт ему кондиционирующие свойства. Вследствие чего перегной удерживает влагу у корней растений, не допускает их замерзания.

Листья здоровых деревьев можно использовать как мульчу. Этот метод позволяет:

удобрить почву;

защитить посевы (сделанные на зиму) от мороза в холодный период;

замедлить рост сорняков.

Известны также технологии по использованию сухой листвы для выращивания домашних цветов, рассады, грибов, утепления потолков в неотапливаемых помещениях.

Опадающие листья — не просто мусор, а материал для переработки и получения ценных продуктов.

Правильная утилизация отходов сохраняет природу, здоровье человека и приносит финансовую выгоду.