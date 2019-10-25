﻿ Минприроды: сжигая отходы и листву, мы наносим вред природе и своему здоровью!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минприроды: сжигая отходы и листву, мы наносим вред природе и своему здоровью!

25.10.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Минприроды и его территориальные органы участились обращения граждан с жалобами на качество атмосферного воздуха в связи с повсеместным сжиганием опавшей листвы и других растительных отходов во время уборки приусадебных участков.

Минприроды: сжигая отходы и листву, мы наносим вред природе и своему здоровью!

Важно помнить, что сжигая отходы, мы наносим вред природе и своему здоровью.

Листья деревьев, очищая воздух, накапливают различные загрязняющие вещества, в том числе тяжелые металлы, которые при сжигании листвы повторно попадают в атмосферу.

При сжигании растительных отходов нередко в костер попадают пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, отходы упаковки, в результате чего происходит загрязнение атмосферного воздуха различными токсичными, в том числе канцерогенными, веществами.

Дым, образующийся при таком сжигании особенно опасен для детей, людей с заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания. Иногда безобидная попытка избавиться от мусора приводит к пожарам, порче имущества и гибели людей.

В целях сохранения качества окружающей среды, благополучия и здоровья населения Минприроды рекомендует применять различные методы утилизации сухой листвы и растительных остатков, и производить их сжигание только в случаях необходимости, например, когда имеется угроза заражения здоровых растений листвой больных деревьев.

Сезонные органические отходы принесут пользу, если из них изготовить компост. Сырые листья, смешанные с зелёной травой, улучшают структуру грунта, защищают его от пересыхания. Это обусловлено тем, что переработка органических отходов придаёт ему кондиционирующие свойства. Вследствие чего перегной удерживает влагу у корней растений, не допускает их замерзания.

Листья здоровых деревьев можно использовать как мульчу. Этот метод позволяет:

  • удобрить почву; 
  • защитить посевы (сделанные на зиму) от мороза в холодный период; 
  • замедлить рост сорняков. 

Известны также технологии по использованию сухой листвы для выращивания домашних цветов, рассады, грибов, утепления потолков в неотапливаемых помещениях.

Опадающие листья — не просто мусор, а материал для переработки и получения ценных продуктов.

Правильная утилизация отходов сохраняет природу, здоровье человека и приносит финансовую выгоду.

 
 
Ссылка на источник 98
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Минприроды и его территориальные органы участились обращения граждан с жалобами на качество атмосферного воздуха в связи с повсеместным сжиганием опавшей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иракская полиция открыла огонь по протестующим в Багдаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика