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Худык назвал условия, при которых завод АКБ под Брестом всё же может начать работать
25.10.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды заверил, что пока не будут решены все вопросы, которые есть у министерства природы и общественности к заводу, он не может быть запущен. Минприроды дало положительное заключение по проекту строительства аккумуляторного завода в Бресте, однако в процессе строительства и установки оборудования возникли изменения, которые необходимо привести в соответствие с проектом, рассказал Sputnik глава министерства природы Андрей Худык.
"Объект принимается в эксплуатацию, когда лабораторно измеряются все выбросы, и, если даже объект на первый взгляд сделан как положено, то это еще не говорит о том, что предприятию дан зеленый свет, и оно может работать", - сказал министр.
При запуске ведомство проводит инвентаризацию, проверку на соответствие построенного объекта проекту, и лишь после подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию. На сегодняшний день эту процедуру инвестор и его объект не прошли.
"У нас есть Общественный экологический совет, где мы совместно все вопросы решаем. Есть вопросы у общественности к заводу – мы их рассматриваем. Те вопросы, которые есть у министерства, тоже ставятся перед инвестором", - отметил министр.
Глава ведомства отметил, что завод может быть запущен, когда технологии приведут в соответствие с природоохранным законодательством.
"Глава государства на сей счет поставил задачу – до тех пор, пока не будут решены вот эти вопросы, завод не будет запущен. Общественность должна также сказать свое слово, вплоть до того, что надо провести общественную экспертизу", - отметил министр.
Следующую проверку Минприроды проведет после того, как в объект будут внесены все необходимые изменения. Тогда инвестор может обратиться в Центр, который занимается государственной экологической экспертизой.
"Мы ее сделаем, и если они все это выдержат – только тогда они смогут работать", - сказал Худык.
"Все в их руках" – лаконично заметил министр.
Строительство аккумуляторного завода в Бресте вызвало большой
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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды заверил, что пока не будут решены все вопросы, которые есть у министерства природы и общественности к...
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