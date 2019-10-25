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Худык назвал условия, при которых завод АКБ под Брестом всё же может начать работать

25.10.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды заверил, что пока не будут решены все вопросы, которые есть у министерства природы и общественности к заводу, он не может быть запущен. Минприроды дало положительное заключение по проекту строительства аккумуляторного завода в Бресте, однако в процессе строительства и установки оборудования возникли изменения, которые необходимо привести в соответствие с проектом, рассказал Sputnik глава министерства природы Андрей Худык.

Худык назвал условия, при которых завод АКБ под Брестом всё же может начать работать

"Объект принимается в эксплуатацию, когда лабораторно измеряются все выбросы, и, если даже объект на первый взгляд сделан как положено, то это еще не говорит о том, что предприятию дан зеленый свет, и оно может работать", - сказал министр.

Худык назвал условия, при которых завод АКБ под Брестом всё же может начать работатьПри запуске ведомство проводит инвентаризацию, проверку на соответствие построенного объекта проекту, и лишь после подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию. На сегодняшний день эту процедуру инвестор и его объект не прошли.

"У нас есть Общественный экологический совет, где мы совместно все вопросы решаем. Есть вопросы у общественности к заводу – мы их рассматриваем. Те вопросы, которые есть у министерства, тоже ставятся перед инвестором", - отметил министр.

Глава ведомства отметил, что завод может быть запущен, когда технологии приведут в соответствие с природоохранным законодательством.

"Глава государства на сей счет поставил задачу – до тех пор, пока не будут решены вот эти вопросы, завод не будет запущен. Общественность должна также сказать свое слово, вплоть до того, что надо провести общественную экспертизу", - отметил министр.

Следующую проверку Минприроды проведет после того, как в объект будут внесены все необходимые изменения. Тогда инвестор может обратиться в Центр, который занимается государственной экологической экспертизой.

"Мы ее сделаем, и если они все это выдержат – только тогда они смогут работать", - сказал Худык.

"Все в их руках" – лаконично заметил министр.

Строительство аккумуляторного завода в Бресте вызвало большой резонанс среди местных жителей. После народного недовольства местные власти решили перепроверить соответствие завода АКБ экологическим стандартам. В итоге деятельность завода приостановили. Позже правоохранители задержали руководителя предприятия и нескольких чиновников по подозрению в коррупции.

 
Теги: Брест
 
 
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