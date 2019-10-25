Представитель Посольства Республики Молдова проведет личный прием

Источник материала: Ивьевский край

В целях облегчения доступа граждан Республики Молдова к консульским услугам 1 ноября 2019 года с рабочим визитом в Гродно прибудет консульский сотрудник Посольства Серджиу Время.

Прием граждан по консульским вопросам будет проходить в пятницу 1 ноября 2019 г. с 10.00 до 13.00 в здании Гродненского областного исполнительного комитета по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 3, каб. № 102.

Для более подробной информации можно связаться по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону +375-17-289-11-17 с понедельника по пятницу с 15.30 до 17.00.