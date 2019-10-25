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Вместо жалоб - инициативы

25.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На этой неделе прием граждан по личным вопросам, прямую телефонную линию с жителями Ивьевского района, встречу с трудовым коллективом территориального центра социального обслуживания населения провела член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Романия Романовна Скоморошко. Кроме того, сенатор ответила на вопросы корреспондента "Іўеўскага краю" и рассказала о том, с какими проблемами чаще всего идут люди на прием к парламентарию, что больше всего волнует избирателей, как решаются их наболевшие вопросы.

Вместо жалоб - инициативы

По своему более чем трехлетнему опыту парламентария хочу отметить, что вопросы, с которыми граждане обращаются на прием, звонят на прямые телефонные линии, задают во время встречи в трудовых коллективах, можно разбить на три блока.
Первый - об устройстве и деятельности парламента, второй блок вопросов -местного значения, преимущественно жилищно-коммунального хозяйства, качества дорог и т. д.
И третий, я считаю, самый важный, когда люди приходят с конкретными инициативами, которые касаются внесения изменений в законодательную базу, предлагают решения, в которых сами готовы участвовать. Такие встречи особенно ценны, и эта тенденция прослеживается особенно в сельских районах, таких как Ивьевский.
- Какой пример остался в памяти, касающийся именно нашего региона?
- Когда шло строительство автодороги М-6, много поступало не только вопросов, но и предложений, касающихся экономичности, безопасности и экологии транспортной системы. Граждане приходили на прием уже с готовыми инициативами, которые, естественно, не остались без внимания.

Вместо жалоб - инициативы

Вместо жалоб - инициативы

- Сегодня, на мой взгляд, информационные источники большое внимание уделяют деятельности парламентариев. Что у вас лично спрашивают люди, что им интересно?
- На встречах в трудовых коллективах, во время личных приемов у людей возникает немало вопросов по деятельности парламентариев.Спрашивают, как создаются законы, что за этим стоит и т. д.
Хочу сказать, что законы пишутся не на основе абстрактных умозаключений, а являются плодом знания депутатами реальной жизни, которое и закладывается в правовую базу страны.Надо отметить, что законы - эта не та часть жизни, которую надо постоянно менять.
Как член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, скажу несколько слов о так называемом Законе о законах - Законе Республики Беларусь о нормативных правовых актах от 17.07 2018 г. Он определяет понятие и виды нормативных правовых актов Республики Беларусь, устанавливает общий порядок их подготовки, оформления, принятия (издания), опубликования, действия, толкования (разъяснения) и систематизации. Проще говоря, он разъясняет, из чего должен состоять каждый закон, выполнять процедуру оценки регулирующего воздействия закона, т.е. какие последствия принятия того или иного закона могут наблюдаться в различных сферах жизнедеятельности: экономике, политике, международных отношениях и т. д.
Меня, как сенатора, очень часто спрашивают, что надо для того, чтобы баллотироваться в депутаты, каким уровнем знаний должен обладать человек, претендующий на депутатское кресло и т. д.
- Что вам лично дают встречи с избирателями?
- Главное - это уникальный опыт, который дают люди, особенно старшего поколения, имеющие активную жизненную позицию, у которых болит душа за общее дело. Их энергию, мудрость мы должны использовать в решении многих вопросов. У многих таких людей конструктивные предложения, которые возможно воплотить в жизнь.
Немалотаких замечательных людей на Ивьевщине. Хочу отметить, что ваш район - один из самых предприимчивых регионов Гродненской области. Здесь многие имеют свое дело, активно занимаются сельским хозяйством. Инициативы по внесению изменений в Декрет "О предупреждении социального иждивенчества" во многом принадлежат ивьевчанам.
- Спасибо за интервью!

Беседовала
И. БУТУРЛЯ.
С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).

 
 
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