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Дмитрий Турсунов: ой, не начинайте! Тот пост Арины был выражением накопленных эмоций с не очень хорошей орфографией

25.10.2019 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Личный тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов рассказал о конфликтах с подопечной.

Дмитрий Турсунов: ой, не начинайте! Тот пост Арины был выражением накопленных эмоций с не очень хорошей орфографией
Евроспорт
"Мы ругались. Я читал нотации Арине. Проговаривал вещи, которые, на мой взгляд, мы должны были менять с начала года. Высказывал ей претензии и оставался неуслышанным. Мои слова воспринимались Ариной неправильно — как личное оскорбление. Но, послушайте, когда доктор говорит, что у вас есть лишний вес, это ведь оценка специалиста. И он не сказал, что вы — жирная корова или свинья… Наши стычки приводили к разладу в отношениях.

Вероятно, я перегнул палку. Профессиональный спорт живет на стыке невозможного и предела возможностей. Есть риск переусердствовать, но если быть лучшим было бы легко, то тогда рейтинг выдавался бы за участие, а не за победу.

В первый раз вы взяли паузу в мае на турнире в Риме, куда Арина отправилась без вас.

На самом деле я был в Риме. По ходу поездки некуда было деваться. Но, да, не тренировал Арину.

Ссоры возникали из-за мелочей. По крайней мере в ее понимании. Во многих вещах я зануда, так что придираюсь. Просто уверен, что маленькая дырочка в трюме может затопить корабль. И вот как донести свою мысль игроку, чтобы он отнесся к ней со всей серьезностью? Грубо говоря, я настаиваю на изменении в подаче или игре с лета, а она полагает, что и так нормально. Вот пример повода для ссоры. У меня короткий фитиль. Начинаю закипать, когда понимаю, что некоторые проблемы можно предотвратить.


- Вы посылали друг друга?

- Бывало и такое. Нет учебника, который бы описал, как правильно тренировать спортсмена. Путем проб и ошибок находишь границы, переступать которые не стоит. Она упрямая. Считает, что я ее не понимаю. Мне так видится. А я ведь тоже упрямый.

- Что скажете про текст сообщения в Instagram, в котором Арина дала понять, что хочет продолжить работу с вами?

- Ой, и не начинайте! Так вышло на фоне новости о том, что Джейсон Стейси (тренер Арины по физподготовке. — Прим.) в Нью-Йорке был госпитализирован… А до того я говорил Арине, что ей как будто по барабану, если мы сегодня-завтра сдохнем.

Мы не понимали, что происходит с Джейсоном. Его забрала неотложка. Что будет с его здоровьем — вот что нас волновало. Арина приехала в больницу после парного матча на US Open. Спросила: "Насколько все серьезно?" — "Не знаю. Если "отъедет", то серьезно". Она испугалась. Незадолго до этого у американской теннисистки Аманды Анисимовой умер отец, о чем она мне написала…

Тот пост Арины был выражением накопленных эмоций с не очень хороше орфографией. Когда увидел, подумал: "Ого! Сейчас начнется". Говорил же ей, что нужно учить английский, чтобы ее слова нельзя было прочесть двояко. Особенно в сообщениях, которые она публикует в 23.45. Может, не совсем обдуманный, но смелый поступок Арины. Я оценил. Сам бы никогда не сделал такого признания публично. Не хватило бы смелости",
— цитирует Турсунова TUT.by.
 
 
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Личный тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов рассказал о конфликтах с подопечной.
 
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