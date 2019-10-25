Иракская полиция открыла огонь по протестующим в Багдаде

По его данным, полицейские применили как настоящие боеприпасы, так и резиновые пули. Кроме того, стражи порядка применили слезоточивый газ. Отмечается, что, по последним данным, погибли пять участников протестов. Ранее сообщалось о двух погибших.





Столкновения произошли при попытке протестующих взять под контроль мост, ведущий в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.





По информации иракской комиссии по правам человека, 224 человека отправлены в больницы.





В пятницу жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, городов Эд-Диваниия и Эн-Насирия - меньше месяца спустя после предыдущей волны протестов, унесших жизни свыше 150 человек.









Протесты в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и на коррупцию, однако затем стали звучать требования о сломе нынешней иракской политической системы.





Впоследствии премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди пообещал провести серию реформ. При этом в эту пятницу истекает срок, который отвел премьеру Аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - на запуск реформ.