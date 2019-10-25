ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иракская полиция открыла огонь по протестующим в Багдаде

25.10.2019 18:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сотрудники иракской полиции в пятницу открыли стрельбу для разгона участников протестов в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, полицейские применили как настоящие боеприпасы, так и резиновые пули. Кроме того, стражи порядка применили слезоточивый газ. Отмечается, что, по последним данным, погибли пять участников протестов. Ранее сообщалось о двух погибших.

Столкновения произошли при попытке протестующих взять под контроль мост, ведущий в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.

По информации иракской комиссии по правам человека, 224 человека отправлены в больницы.

В пятницу жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, городов Эд-Диваниия и Эн-Насирия - меньше месяца спустя после предыдущей волны протестов, унесших жизни свыше 150 человек.


Протесты в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и на коррупцию, однако затем стали звучать требования о сломе нынешней иракской политической системы.

Впоследствии премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди пообещал провести серию реформ. При этом в эту пятницу истекает срок, который отвел премьеру Аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - на запуск реформ.
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники иракской полиции в пятницу открыли стрельбу для разгона участников протестов в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
 
Новости дня
Новости разные
 
Руководитель Представительства ЕС — об упрощении визового режима и выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • недорогие ветровки женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика