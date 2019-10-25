Индустриальный парк «Великий камень» признали проектом года в Восточной Европе

Церемония вручения наград 9-й ежегодной премии EuropaProperty CEE Investment Awards состоялась 24 октября в Варшаве.

Как отметил глава EuropaProperty Крэйг Смит, в агентстве посчитали «Великий камень» самой передовой и важной индустриальной площадкой не только в Беларуси, но и в регионе Восточной Европы.

- После подписания соглашения с Китаем и до настоящего времени он из года в год демонстрирует высокую динамику развития, эффективность планирования и управления масштабными проектами, - отметил Крэйг Смит. - Мы хотели бы признать достижения парка и важность на рынке в привлечении компаний из Азии, России, Западной Европы и США.



