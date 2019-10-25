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Более 100 образцов. Рассказываем про новую технику на вооружении белорусской армии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более сотни образцов современной техники связи поступило на вооружение белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятиям оборонки потребовалось несколько лет на разработку инновационных решений, о которых говорил в свое время Президент. И вот результат. Помимо уникальных машин сегодня под Оршей продемонстрировали и первые отечественные станции спутниковой связи, и это важная веха в истории белорусского военпрома.
Этот «Богатырь» – так назвали машину разработчики – только с конвейера. Единственный в своем роде, уникальный по комплектации. По сути, это радиостанция на колесах. Она способна работать на любых частотах и в самых экстремальных условиях.
Андрей Слугинов, командир взвода батальона 86-й бригады связи:
Ультрасовременный «Богатырь» уже сегодня поступил на вооружение 86-й бригады связи. Еще более сотни образцов отечественной техники спецназначения – от переносных станций до габаритных комплексов – отправились в разные уголки страны.
За последние несколько лет в военпроме Беларуси не просто сделали шаг вперед, а совершили настоящий прорыв. Ученые и конструкторы разработали десятки современных систем и средств связи, не уступающих по своим характеристикам лучшим мировым аналогам. Известно: переоценить значение качественной связи и скорости ее передачи в военном деле невозможно. От одного сигнала, по сути, может зависеть исход целой операции.
Анастасия Бут, корреспондент:
Олег Мищенко, начальник войск связи Вооруженных Сил Беларуси:
Каждый мобильный пункт связи способен обрабатывать огромные потоки информации. При этом время на передачу любого сигнала минимально. Привычные всем провода канули в лету. Пришло время вступать в борьбу за радиочастотные спектры – в приоритете у современных военных 3G, радиосвязь. И, что самое важное, поддержка прямо из космоса.
Геннадий Казаков, директор ОАО «АГАТ – системы управления» холдинга «Геоинформационные системы управления»:
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Образцы техники, поступившие на вооружение связистов, можно сказать, лишь небольшая видимая часть проделанной ранее работы. Но вместе с тем и отправная точка для дальнейшего перевооружения белорусской армии. Впереди – цифровизация тактических войск.
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Новости Беларуси. Более сотни образцов современной техники связи поступило на вооружение белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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