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Новости экономики за 25.10.2019

25.10.2019 19:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как участники ювелирного рынка ЕАЭС реализуют потенциал взаимной торговли? Какую награду получил индустриальный парк «Великий камень»? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

УЧАСТНИКИ ЮВЕЛИРНОГО РЫНКА ЕАЭС РЕАЛИЗУЮТ ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ

В ЕАЭС заработает общий рынок драгоценных металлов и камней. Соответствующее соглашение подписали 25 октября главы правительств союза.

Новости экономики за 25.10.2019

Ликвидировано еще одно препятствие, которое содержится в дорожной карте по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Снятие торговых преград и снижение затрат на транзакционные издержки принесут дополнительную прибыль в карман владельцев ювелирного бизнеса. Соглашение позволит участникам ювелирного рынка стран союза реализовать потенциал взаимной торговли, выйти на новые рынки и получить взаимную выгоду за счет кооперации.

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРИЗНАН ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ ГОДА В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Китайско-белорусский парк «Великий камень» признали индустриальным проектом года в Восточной Европе. 24 октября в Варшаве состоялась церемония вручения наград 9-й ежегодной премии EuropaProperty CEE Investment Awards. Участие в ней приняли более 400 инвесторов, девелоперов и профессионалов в сфере недвижимости.

Новости экономики за 25.10.2019

В агентстве рассматривают «Великий камень» как самую передовую и важную индустриальную площадку не только в Беларуси, но и в регионе Восточной Европы.

В СТРАНЕ ВЫРАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

В стране вырастет производство молока. 7 миллионов тонн по итогам 2019 года и 2 миллиона в плюс на перспективу. Это позволит полностью загрузить мощности перерабатывающих предприятий и увеличить экспорт, в том числе за счет выхода на новые рынки. В планах отрасли – активнее вводить в рационы биологически активные кормовые добавки.

Новости экономики за 25.10.2019

В 2020 году планируют завершить процесс утверждения новой породы молочного скота белголштин, адаптированной к нашим условиям. Ее генетический потенциал – до 11 тысяч килограммов молока от коровы в год, что в два раза выше, чем в среднем по стране.

В Вероне презентовали проект строительства магистрали Санкт-Петербург–Минск–Западная Европа

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. Как участники ювелирного рынка ЕАЭС реализуют потенциал взаимной торговли? Какую награду получил индустриальный парк «Великий камень»? Деловой...
 
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