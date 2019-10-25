|
В Вероне презентовали проект строительства магистрали Санкт-Петербург–Минск–Западная Европа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Высокоскоростную железнодорожную магистраль между Санкт-Петербургом и Минском с дальнейшим выходом в Западную Европу построят за счет средств частных инвесторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это принципиальное отличие бизнес-модели от аналогичных проектов. Крупные инфраструктурные и транспортные проекты способны стать объединяющими для Европейского союза, Евразийского экономического союза и Союзного государства. 25 октября проект презентовали в рамках ХII Евразийского экономического форума в Вероне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Высокоскоростную железнодорожную магистраль между Санкт-Петербургом и Минском с дальнейшим выходом в Западную Европу построят за счет средств...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)