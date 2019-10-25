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Первый фестиваль электротранспорта пройдёт 26 октября в Минске

25.10.2019 19:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 октября в столице пройдет первый в Беларуси фестиваль электрического транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый фестиваль электротранспорта пройдёт 26 октября в Минске

Гостей приглашают на городскую лыжероллерную трассу на проспекте Победителей. Праздник начнется в час дня с парада электротранспорта. Минчан ждут захватывающие соревнования на электросамокатах и велосипедах, моноколесах и гироскутерах.

Первый фестиваль электротранспорта пройдёт 26 октября в Минске

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Новости Беларуси. 26 октября в столице пройдет первый в Беларуси фестиваль электрического транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гостей...
 
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