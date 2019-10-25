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Первый фестиваль электротранспорта пройдёт 26 октября в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 октября в столице пройдет первый в Беларуси фестиваль электрического транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Гостей приглашают на городскую лыжероллерную трассу на проспекте Победителей. Праздник начнется в час дня с парада электротранспорта. Минчан ждут захватывающие соревнования на электросамокатах и велосипедах, моноколесах и гироскутерах.
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Новости Беларуси. 26 октября в столице пройдет первый в Беларуси фестиваль электрического транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гостей...
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