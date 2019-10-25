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Последние в 2019 году сельскохозярмарки пройдут в Минске 26-27 октября

25.10.2019 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последние сельскохозяйственные ярмарки этого сезона пройдут в столице в выходные. Минчане смогут запастись овощами, фруктами, саженцами и медом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Последние в 2019 году сельскохозярмарки пройдут в Минске 26-27 октября

Цены значительно ниже, чем в магазинах. Традиционно торговые ряды развернутся с 09:00 до 16:00 у «Чижовка-Арены», возле Ледового дворца на Притыцкого, кинотеатров «Салют» и «Киев». Ярмарки пройдут в парке Дружбы народов и на бульваре Тракторостроителей, в микрорайоне Сосны, а еще на улицах Есенина, Чкалова, Асаналиева и Руссиянова.

Последние в 2019 году сельскохозярмарки пройдут в Минске 26-27 октября

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Новости Беларуси. Последние сельскохозяйственные ярмарки этого сезона пройдут в столице в выходные. Минчане смогут запастись овощами, фруктами, саженцами и медом,...
 
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