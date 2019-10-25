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В Серебрянке на два часа из-за локальной аварии отключалось электричество

25.10.2019 19:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два часа без света. Локальная энергоавария 25 октября произошла в микрорайоне Серебрянка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Серебрянке на два часа из-за локальной аварии отключалось электричество

Повреждение высоковольтной сети около 11 часов утра привело к отключению электричества на улицах Якубова и Плеханова. Без света пришлось остаться не только жителям нескольких домов, но также магазинам и организациям. К обеду проблему устранили.

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Новости Беларуси. Два часа без света. Локальная энергоавария 25 октября произошла в микрорайоне Серебрянка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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