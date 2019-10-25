|
В Серебрянке на два часа из-за локальной аварии отключалось электричество
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два часа без света. Локальная энергоавария 25 октября произошла в микрорайоне Серебрянка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Повреждение высоковольтной сети около 11 часов утра привело к отключению электричества на улицах Якубова и Плеханова. Без света пришлось остаться не только жителям нескольких домов, но также магазинам и организациям. К обеду проблему устранили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Два часа без света. Локальная энергоавария 25 октября произошла в микрорайоне Серебрянка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)