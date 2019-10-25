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«Пришли на кухню, а там полный обвал». В одной из квартир многоэтажки на Козлова во время ремонта рухнул потолок

25.10.2019 19:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ремонт, который чуть не закончился трагедией. Во время работ по перепланировки одной из квартир в центре Минска, рухнул потолок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Пришли на кухню, а там полный обвал». В одной из квартир многоэтажки на Козлова во время ремонта рухнул потолок

Сообщение о ЧП пришло около полудня из дома номер 13 по улице Козлова. Ремонтные работы проводил собственник квартиры. В результате упали две плиты блочных перекрытий. Пострадала и квартира этажом ниже, там поврежден потолок и отделка.

«Пришли на кухню, а там полный обвал». В одной из квартир многоэтажки на Козлова во время ремонта рухнул потолок

Галина Посохова:
Вдруг такой грохот раздался сильный. А я вот тут спала на диване. И я чувствую: на меня падает эта штукатурка, чуть ли не на голову. Я так испугалась! И соседка прибегает и говорит мне: «Идите, посмотрите, Галина Васильевна, на кухне что». Мы пришли на кухню, а там полный обвал.

«Пришли на кухню, а там полный обвал». В одной из квартир многоэтажки на Козлова во время ремонта рухнул потолок

Владелец квартиры согласен возместить соседям причиненный ущерб. Сейчас коммунальные службы установили опорные стойки, чтобы избежать дальнейших разрушений. Специалисты проводят полное обследование дома, точные причины обрушения выясняются. Известно, что собственник получил разрешение у администрации района на проведение работ, но, возможно, превысил их объем.

«Пришли на кухню, а там полный обвал». В одной из квартир многоэтажки на Козлова во время ремонта рухнул потолок

Тимофей Кремез, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Перегородку кирпичную, которая не несущая, он демонтировал. Она, скажем так, держала еще эти плиты перекрытия и не позволяла им обрушиться. Как только перегородку демонтировали, то есть позволили ослабить конструкцию, произошло обрушение.

«Пришли на кухню, а там полный обвал». В одной из квартир многоэтажки на Козлова во время ремонта рухнул потолок

Дом на Козлова находится на балансе коммунальный служб Первомайского района. Построен он в 50-х годах. Мониторинг его состояния проводится ежегодно.

«Пришли на кухню, а там полный обвал». В одной из квартир многоэтажки на Козлова во время ремонта рухнул потолок

Люди в материале: Тимофей Кремез, Галина Посохова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ремонт, который чуть не закончился трагедией. Во время работ по перепланировки одной из квартир в центре Минска, рухнул потолок, сообщили в...
 
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