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«Пришли на кухню, а там полный обвал». В одной из квартир многоэтажки на Козлова во время ремонта рухнул потолок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ремонт, который чуть не закончился трагедией. Во время работ по перепланировки одной из квартир в центре Минска, рухнул потолок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сообщение о ЧП пришло около полудня из дома номер 13 по улице Козлова. Ремонтные работы проводил собственник квартиры. В результате упали две плиты блочных перекрытий. Пострадала и квартира этажом ниже, там поврежден потолок и отделка.
Галина Посохова:
Владелец квартиры согласен возместить соседям причиненный ущерб. Сейчас коммунальные службы установили опорные стойки, чтобы избежать дальнейших разрушений. Специалисты проводят полное обследование дома, точные причины обрушения выясняются. Известно, что собственник получил разрешение у администрации района на проведение работ, но, возможно, превысил их объем.
Тимофей Кремез, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Дом на Козлова находится на балансе коммунальный служб Первомайского района. Построен он в 50-х годах. Мониторинг его состояния проводится ежегодно.
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«Пришли на кухню, а там полный обвал». В одной из квартир многоэтажки на Козлова во время ремонта рухнул потолок
Новости Беларуси. Ремонт, который чуть не закончился трагедией. Во время работ по перепланировки одной из квартир в центре Минска, рухнул потолок, сообщили в...
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