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Баскетболист ростом 231 см ударился о потолок и получил сотрясение мозга
Источник материала: Партизан
Игрок "Бостон Селтикс" Тако Фолл получил травму головы, ударившись о потолок, пишет Masslive.
AFP
231-сантиметровый Фолл мыл руки после тренировки. Баскетболист не заметил вывеску "низкий потолок" и ударился головой. Спортсмен не обратил на это внимания и отправился в бассейн. На следующий день его самочувствие ухудшилось.
Фолла отправили в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.
Отмечается, что в ближайшее время баскетболист вернется в строй. Правда, гостевую игру с "Филадельфией" он пропустил (107:93).
23-летний Фолл подписал контракт с "Бостоном" летом. Он является самым высоким игроком НБА.
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Игрок "Бостон Селтикс" Тако Фолл получил травму головы, ударившись о потолок, пишет Masslive.
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