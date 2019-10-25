Глава КГК: В добрушский завод уже вложено $265 миллионов, поэтому он должен заработать

По словам председателя комитета, сейчас на рассмотрение главы государства вносится проект указа, в соответствии с которым будут определены источники финансирования для завершения проекта. Помощь в его завершении и налаживании производства готова оказать австрийская компания.





«Думаю, что в 2020 году мы его [завод — Ред.] запустим. В проект уже вложено $265 миллионов, поэтому он должен заработать», — сказал Леонид Анфимов.









Изначально планировалось запустить этот завод ещё в 2015 году.





Для завершения проекта хотят привлечь бюджетный займ в размере $83 миллиона.





Анфимов отметил: «С одной стороны, есть гордость за страну, что мы реализуем такие масштабные проекты, нам они под силу, но с другой — пока он, к сожалению, не работает, это памятник».



