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Глава КГК: В добрушский завод уже вложено $265 миллионов, поэтому он должен заработать

25.10.2019 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Запуск картонного завода в Добруше планируют на 2020 год. Об этом сообщил сегодня журналистам при посещении объекта председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, передает БелТА.

По словам председателя комитета, сейчас на рассмотрение главы государства вносится проект указа, в соответствии с которым будут определены источники финансирования для завершения проекта. Помощь в его завершении и налаживании производства готова оказать австрийская компания.

«Думаю, что в 2020 году мы его [завод — Ред.] запустим. В проект уже вложено $265 миллионов, поэтому он должен заработать», — сказал Леонид Анфимов.


Изначально планировалось запустить этот завод ещё в 2015 году.

Для завершения проекта хотят привлечь бюджетный займ в размере $83 миллиона.

Анфимов отметил: «С одной стороны, есть гордость за страну, что мы реализуем такие масштабные проекты, нам они под силу, но с другой — пока он, к сожалению, не работает, это памятник».
 
 
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Запуск картонного завода в Добруше планируют на 2020 год. Об этом сообщил сегодня журналистам при посещении объекта председатель Комитета государственного...
 
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