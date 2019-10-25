На контроле наведение порядка на земле

Источник материала: Вороновская газета





С целью выполнения поручения Главы государства по наведению порядка на земле в Комитете государственного контроля Гродненской области с 28 октября по 16 ноября будут работать телефоны «горячей линии»:

8-0152-79-88-19, 79-88-18, 79-88-22,

по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся неиспользуемых объектах недвижимости.