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На контроле наведение порядка на земле
25.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С целью выполнения поручения Главы государства по наведению порядка на земле в Комитете государственного контроля Гродненской области с 28 октября по 16 ноября будут работать телефоны «горячей линии»:
8-0152-79-88-19, 79-88-18, 79-88-22,
по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся неиспользуемых объектах недвижимости.
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С целью выполнения поручения Главы государства по наведению порядка на земле в Комитете государственного контроля Гродненской области с 28 октября по 16 ноября...
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