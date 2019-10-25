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В Вороново пройдет профсоюзный прием граждан

25.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороново пройдет профсоюзный прием граждан

31 октября с 11.00 до 13.00 в Вороновском филиале Гродненского облпотребобщества по адресу: г.п. Вороново, ул. Калинина, д.4, в кабинете директора филиала профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, проведет главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций Дмитрий Анатольевич Безмен.

Одновременно будет работать прямая линия по телефону 2-14-12.

 
 
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31 октября с 11.00 до 13.00 в Вороновском филиале Гродненского облпотребобщества по адресу: г.п. Вороново, ул. Калинина, д.4, в кабинете директора филиала профсоюзный прием...
 
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