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В Вороново пройдет профсоюзный прием граждан
25.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
31 октября с 11.00 до 13.00 в Вороновском филиале Гродненского облпотребобщества по адресу: г.п. Вороново, ул. Калинина, д.4, в кабинете директора филиала профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, проведет главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций Дмитрий Анатольевич Безмен.
Одновременно будет работать прямая линия по телефону 2-14-12.
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31 октября с 11.00 до 13.00 в Вороновском филиале Гродненского облпотребобщества по адресу: г.п. Вороново, ул. Калинина, д.4, в кабинете директора филиала профсоюзный прием...
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