Несвижане получили ключи от новых квартир

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В пятницу, 25 октября, состоялось торжественное открытие многоквартирного дома по улице Ленинская. Первое слово было предоставлено председателю Несвижского районного исполнительного комитета Александру Ломскому. Глава района рассказал о перспективах жилищного строительства на Несвижчине, пожелал жителям нового дома здоровья, радости и успехов. К его поздравлениям также присоединились представители администрации, предприятий и организаций района. Всего в новом доме сдано в эксплуатацию 30 двухкомнатных квартир коммерческого использования и 20 квартир социального пользования.































Подробности – на страницах “НН”.

Наталья ЕРМОШЕНКО.