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Несвижане получили ключи от новых квартир

25.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В пятницу, 25 октября, состоялось торжественное открытие многоквартирного дома по улице Ленинская. Первое слово было предоставлено председателю Несвижского районного исполнительного комитета Александру Ломскому. Глава района рассказал о перспективах жилищного строительства на Несвижчине,  пожелал жителям нового дома здоровья, радости и успехов. К его поздравлениям также присоединились представители администрации, предприятий и организаций района. Всего в новом доме сдано в эксплуатацию  30 двухкомнатных квартир коммерческого использования и 20 квартир социального пользования.Несвижане получили ключи от новых квартир

Несвижане получили ключи от новых квартир

Несвижане получили ключи от новых квартир

Несвижане получили ключи от новых квартир

Несвижане получили ключи от новых квартир

Несвижане получили ключи от новых квартир

Несвижане получили ключи от новых квартир

Несвижане получили ключи от новых квартир

Подробности – на страницах “НН”.

Наталья ЕРМОШЕНКО.


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В пятницу, 25 октября, состоялось торжественное открытие многоквартирного дома по улице Ленинская. Первое слово было предоставлено председателю Несвижского...
 
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