|
Власти придумали, как избежать дефицита овощей и их резкого подорожания
25.10.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Чтобы цены на овощи и фрукты не росли, торговые сети и производители должны заключать долгосрочные контракты с фиксированными ценами. К такому выводу пришли участники заседания экспертного совета по вопросам цен и тарифов, сообщает Федерация профсоюзов Беларуси.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
В целом, констатировали участники заседания, в сентябре ситуация на потребительском рынке оставалась стабильной, цены на многие продукты по сравнению с предыдущим месяцем не изменились. С начала года опережающий рост цен был зафиксирован только на молочные продукты (более 6%), сливочное масло (около 8%) и некоторые виды круп (более 9%).
Тем не менее весенний мониторинг цен, который проводила Федерация профсоюзов, показал, что цены на капусту, морковь, лук и картошку значительно выросли. В связи с этим профсоюзы предлагают принять упреждающие меры, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на них зимой. С одной стороны, в нынешнем году урожай, по данным Минсельхозпрода, прогнозируется выше обычного. С другой, на цены во многом влияют внешние факторы, а именно — высокий спрос со стороны внешнеторговых партнеров.
— Одна из мер, которая позволит нивелировать негативные внешние факторы, — это заключение долгосрочных контрактов с фиксированной ценой между сельхозпроизводителями и торговыми сетями, — говорит замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун. — Подобная практика существует в других странах, и мы активно обсуждаем такую форму взаимодействия с участниками рынка. Это позволит избежать значительного колебания цен и дефицита в данной группе товаров вне зависимости от сезона.
Заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич добавила, что в ближайшее время пройдет встреча представителей розничных сетей и производителей овощей, на которой стороны смогут обсудить вопросы взаимодействия друг с другом.
Также представители МАРТ рассказали о результатах мониторинга применения торговых надбавок в розничной торговле. Оказалось, что рекомендации соблюдают более 80% торговых объектов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы цены на овощи и фрукты не росли, торговые сети и производители должны заключать долгосрочные контракты с фиксированными ценами. К такому выводу пришли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)