Власти придумали, как избежать дефицита овощей и их резкого подорожания

Источник материала: Виртуальный Брест

Чтобы цены на овощи и фрукты не росли, торговые сети и производители должны заключать долгосрочные контракты с фиксированными ценами. К такому выводу пришли участники заседания экспертного совета по вопросам цен и тарифов, сообщает Федерация профсоюзов Беларуси.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Экспертный совет по вопросам цен и тарифов был создан в мае 2019 года. В его состав входят представители Федерации профсоюзов, МАРТ, Нацбанка и Белстата. Экспертный совет координирует мониторинг цен в стране, анализирует его результаты и вырабатывает рекомендации для МАРТ в области регулирования цен и тарифов.

В целом, констатировали участники заседания, в сентябре ситуация на потребительском рынке оставалась стабильной, цены на многие продукты по сравнению с предыдущим месяцем не изменились. С начала года опережающий рост цен был зафиксирован только на молочные продукты (более 6%), сливочное масло (около 8%) и некоторые виды круп (более 9%).

Тем не менее весенний мониторинг цен, который проводила Федерация профсоюзов, показал, что цены на капусту, морковь, лук и картошку значительно выросли. В связи с этим профсоюзы предлагают принять упреждающие меры, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на них зимой. С одной стороны, в нынешнем году урожай, по данным Минсельхозпрода, прогнозируется выше обычного. С другой, на цены во многом влияют внешние факторы, а именно — высокий спрос со стороны внешнеторговых партнеров.

— Одна из мер, которая позволит нивелировать негативные внешние факторы, — это заключение долгосрочных контрактов с фиксированной ценой между сельхозпроизводителями и торговыми сетями, — говорит замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун. — Подобная практика существует в других странах, и мы активно обсуждаем такую форму взаимодействия с участниками рынка. Это позволит избежать значительного колебания цен и дефицита в данной группе товаров вне зависимости от сезона.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич добавила, что в ближайшее время пройдет встреча представителей розничных сетей и производителей овощей, на которой стороны смогут обсудить вопросы взаимодействия друг с другом.

Также представители МАРТ рассказали о результатах мониторинга применения торговых надбавок в розничной торговле. Оказалось, что рекомендации соблюдают более 80% торговых объектов.