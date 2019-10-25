﻿ Власти придумали, как избежать дефицита овощей и их резкого подорожания. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти придумали, как избежать дефицита овощей и их резкого подорожания

25.10.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Чтобы цены на овощи и фрукты не росли, торговые сети и производители должны заключать долгосрочные контракты с фиксированными ценами. К такому выводу пришли участники заседания экспертного совета по вопросам цен и тарифов, сообщает Федерация профсоюзов Беларуси.

Власти придумали, как избежать дефицита овощей и их резкого подорожания

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Экспертный совет по вопросам цен и тарифов был создан в мае 2019 года. В его состав входят представители Федерации профсоюзов, МАРТ, Нацбанка и Белстата. Экспертный совет координирует мониторинг цен в стране, анализирует его результаты и вырабатывает рекомендации для МАРТ в области регулирования цен и тарифов.

В целом, констатировали участники заседания, в сентябре ситуация на потребительском рынке оставалась стабильной, цены на многие продукты по сравнению с предыдущим месяцем не изменились. С начала года опережающий рост цен был зафиксирован только на молочные продукты (более 6%), сливочное масло (около 8%) и некоторые виды круп (более 9%).

Тем не менее весенний мониторинг цен, который проводила Федерация профсоюзов, показал, что цены на капусту, морковь, лук и картошку значительно выросли. В связи с этим профсоюзы предлагают принять упреждающие меры, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на них зимой. С одной стороны, в нынешнем году урожай, по данным Минсельхозпрода, прогнозируется выше обычного. С другой, на цены во многом влияют внешние факторы, а именно — высокий спрос со стороны внешнеторговых партнеров.

— Одна из мер, которая позволит нивелировать негативные внешние факторы, — это заключение долгосрочных контрактов с фиксированной ценой между сельхозпроизводителями и торговыми сетями, — говорит замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун. — Подобная практика существует в других странах, и мы активно обсуждаем такую форму взаимодействия с участниками рынка. Это позволит избежать значительного колебания цен и дефицита в данной группе товаров вне зависимости от сезона.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич добавила, что в ближайшее время пройдет встреча представителей розничных сетей и производителей овощей, на которой стороны смогут обсудить вопросы взаимодействия друг с другом.

Также представители МАРТ рассказали о результатах мониторинга применения торговых надбавок в розничной торговле. Оказалось, что рекомендации соблюдают более 80% торговых объектов.

 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Чтобы цены на овощи и фрукты не росли, торговые сети и производители должны заключать долгосрочные контракты с фиксированными ценами. К такому выводу пришли...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Музей для меня родное место». 75-летие музея ВОВ отметили в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика