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В Брестской таможне подведены итоги работы за 9 месяцев 2019 года

25.10.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

25 октября в Брестской таможне состоялось служебное совещание по подведению итогов работы за 9 месяцев 2019 г.

В Брестской таможне подведены итоги работы за 9 месяцев 2019 года

О результатах работы можно судить по цифрам. По сравнения с аналогичным периодом прошлого года на 7% увеличились поступления в бюджет страны, на 15% произошел рост количества выявленных правонарушений на границе, на 23% возросло количество оформленных экспортных деклараций на товары, на 70% увеличилось число ввезенных физическими лицами транспортных средств с целью выпуска в свободное обращение и на 6% - количество проследовавших грузовых машин и грузовых вагонов.

В Брестской таможне подведены итоги работы за 9 месяцев 2019 года

Начальник таможни Александр Пихун подчеркнул, что в условиях возросшего пассажиро- и товаропотока основными задачами таможни являются создание благоприятных условий для субъектов ВЭД и граждан при перемещении товаров через таможенную границу, сокращение времени выпуска товаров и повышение качества проведения таможенного контроля.

В Брестской таможне подведены итоги работы за 9 месяцев 2019 года

Большое внимание в настоящее время отводится вопросам совершенствования таможенной инфраструктуры на границе. Так, в регионе деятельности Брестской таможни активно продолжается реконструкция пункта пропуска «Верхний Теребежов», завершение которой планируется к концу 2020 года.

В Брестской таможне подведены итоги работы за 9 месяцев 2019 года

Пропускная способность будет увеличена в 3,5 раза и составит 900 транспортных средств в сутки (780 легковых автомобилей, 100 грузовых, 20 автобусов).

 
 
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  25 октября в Брестской таможне состоялось служебное совещание по подведению итогов работы за 9 месяцев 2019 г. О результатах работы можно судить по цифрам. По...
 
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