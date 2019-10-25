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Бал для граждан пожилого возраста «Осенний вальс» провели в Бресте
25.10.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная погода… Не верьте, друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она несет душе щедрость, сердцу – тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь неповторимую красоту!
В преддверии Дня пожилых людей в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» 18 октября 2019 года, организовали и провели осенний бал для граждан пожилого возраста «Осенний вальс».
Проведение осеннего бала здесь стало настоящей традицией. Все выступления и конкурсы этой развлекательной программы были связаны с предстоящим праздником и осенней темой. В течение мероприятия танцы чередовались с интересными конкурсами. Веселая музыка и чудесная атмосфера праздника витала в воздухе. Свое мастерство в вальсировании продемонстрировали приглашённые гости – хореографическая группа учащихся 8-9 классов ГУО «Гимназия №3 г. Бреста» и сами организаторы бала. Мероприятие завершила зажигательная дискотека для всех тех, кто посещает отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста.
Организаторы вечера надеются, что все присутствующие получили огромный заряд энергии и позитивных эмоций.
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