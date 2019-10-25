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«Музей для меня родное место». 75-летие музея ВОВ отметили в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске проходит концерт, посвященный юбилею музея Великой Отечественной войны. Торжество приурочено к 75-летию со дня открытия национального хранилища истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зрительном зале – ветераны, люди, которые внесли неоценимый вклад в историю музея, посвятили ему свою жизнь. Музей ВОВ – это научный, культурный и просветительский центр, благодаря которому мы можем знать правду о войне.
Наталья Филиппович, ведущий научный сотрудник музея Великой Отечественной войны:
Наталья Яскевич, заведующая отделом научно-исследовательской работы музея:
Сегодня очень праздничная атмосфера, будет награждение. Для нас приготовили концерт. А самое главное – это, наверное, встреча сотрудников, которые когда-то работали в музее, с нынешними коллегами.
Специально к юбилею в музее открылась выставка «Возвращая время». В экспозицию вошли боевые награды, личные вещи и документы участников войны. Всего более 500 предметов, которые поступили в фонды за последние пять лет.
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Новости Беларуси. В Минске проходит концерт, посвященный юбилею музея Великой Отечественной войны. Торжество приурочено к 75-летию со дня открытия национального...
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