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«Музей для меня родное место». 75-летие музея ВОВ отметили в Минске

25.10.2019 20:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске проходит концерт, посвященный юбилею музея Великой Отечественной войны. Торжество приурочено к 75-летию со дня открытия национального хранилища истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Музей для меня родное место». 75-летие музея ВОВ отметили в Минске

«Музей для меня родное место». 75-летие музея ВОВ отметили в Минске

В зрительном зале – ветераны, люди, которые внесли неоценимый вклад в историю музея, посвятили ему свою жизнь. Музей ВОВ – это научный, культурный и просветительский центр, благодаря которому мы можем знать правду о войне.

«Музей для меня родное место». 75-летие музея ВОВ отметили в Минске

Наталья Филиппович, ведущий научный сотрудник музея Великой Отечественной войны:
Музей для меня родное место, которому я по мере сил отдала все свои знания, мысли, чувства. Потому что в музее для меня соединились и слава, и память наши. Музей сегодня – это национальное достояние нашей белорусской республики. Мы очень сильно готовились к этому юбилею.

«Музей для меня родное место». 75-летие музея ВОВ отметили в Минске

Наталья Яскевич, заведующая отделом научно-исследовательской работы музея:
Я пришла в музей сразу после окончания университета, исторического факультета, и фактически всю свою жизнь связала с музеем. Поэтому для меня это, конечно, очень большой праздник.

Сегодня очень праздничная атмосфера, будет награждение. Для нас приготовили концерт. А самое главное – это, наверное, встреча сотрудников, которые когда-то работали в музее, с нынешними коллегами.

«Музей для меня родное место». 75-летие музея ВОВ отметили в Минске

Специально к юбилею в музее открылась выставка «Возвращая время». В экспозицию вошли боевые награды, личные вещи и документы участников войны. Всего более 500 предметов, которые поступили в фонды за последние пять лет.

«Музей для меня родное место». 75-летие музея ВОВ отметили в Минске

Люди в материале: Наталья Филиппович, Наталья Яскевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске проходит концерт, посвященный юбилею музея Великой Отечественной войны. Торжество приурочено к 75-летию со дня открытия национального...
 
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