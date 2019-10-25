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Почти 30 рейсов в Национальном аэропорту были задержаны из-за густого тумана

25.10.2019 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Густой туман спровоцировал задержки рейсов в Национальном аэропорту. С опозданием 25 октября прибыли почти 30 лайнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 30 рейсов в Национальном аэропорту были задержаны из-за густого тумана

Почти 30 рейсов в Национальном аэропорту были задержаны из-за густого тумана

Отклонение от расписания составляло от нескольких минут до шести часов. При этом аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Почти 30 рейсов в Национальном аэропорту были задержаны из-за густого тумана

В первой половине дня в столице и окрестностях видимость на дорогах была серьезно ограничена. О неблагоприятных погодных условиях синоптики предупреждали заранее.

Почти 30 рейсов в Национальном аэропорту были задержаны из-за густого тумана

Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси и на 26 октября.

Тепло и временами туман. В Беларуси на выходных ожидается до +20°C

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Новости Беларуси. Густой туман спровоцировал задержки рейсов в Национальном аэропорту. С опозданием 25 октября прибыли почти 30 лайнеров, сообщили в программе...
 
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