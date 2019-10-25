Почти 30 рейсов в Национальном аэропорту были задержаны из-за густого тумана

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Густой туман спровоцировал задержки рейсов в Национальном аэропорту. С опозданием 25 октября прибыли почти 30 лайнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Отклонение от расписания составляло от нескольких минут до шести часов. При этом аэропорт продолжает работу в штатном режиме.





В первой половине дня в столице и окрестностях видимость на дорогах была серьезно ограничена. О неблагоприятных погодных условиях синоптики предупреждали заранее.





Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси и на 26 октября.